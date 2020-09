HTML na Macu: 5 nejlepších aplikací, se kterými bude editování HTML na Macu hračka

Patříte mezi webdesignery a hledáte nějakou aplikaci, díky které byste mohli jednoduše přehledně editovat HTML kód, popřípadě CSS? Přešli jste z Windows na Mac a zjistili jste, že váš oblíbený software zde není k dispozici? Pokud jste si alespoň na jednu z těchto otázek odpověděli kladně, tak se vám zajisté bude hodit tento článek. I přesto, že psaní kódu HTML není považováno za programování, tak se v určitých situacích může jednak o složitější činnost. Pokud k této činnosti nemáte dobrý program, o to horší je vaše efektivita a rychlost práce. V tomto článku se společně podíváme na 5 skvělých aplikací, které jsou určené hlavně pro editaci HTML, mnoho z těchto programů však umí také CSS, anebo třeba PHP, JavaScript a další.

Sublime Text

Osobně čas od času nějaký ten web vytvořím a za celou mou kariéru jsem měl možnost vyzkoušet hned několik různých aplikací, které vám mají se psaním HTML či CSS pomoci. Začínal jsem samozřejmě na jednoduchých a zastaralých programech, které toho moc neuměly. Jednoho dne jsem si řekl, že je čas na upgrade a po chvíli hledání jsem narazil na Sublime Text, který používám již po dobu několika let. Sublime Text je sofistikovaný a hlavně velmi chytrý textový editor určený pro psaní různých kódů. Disponuje mnoha různými funkcemi, které můžete využít ke svůj prospěch – k dispozici je například možnost pro rychlý přesun mezi vícero otevřenými soubory, mezi řádky, částmi kódů, apod. Využít můžete také tzv. Split Editing, kdy si dva soubory zobrazíte vedle sebe a editujete oba dva najednou. Nechybí samozřejmě chytré našeptávání a zvýraznění určitých částí kódu podle toho, jaký jazyk si zvolíte – k dispozici jsou na výběr snad všechny (nejen) programovací jazyky světa. Sublime Text je k dispozici zdarma ke stažení, bude vás ale neustále lákat z zakoupení plné verze, která vychází na 80 dolarů.

Atom

V případě, že hledáte HTML editor, který je k dispozici zcela zdarma, a který je open-source, tak se vám bude stoprocentně líbit Atom. I přesto, že se jedná o aplikaci, která je k dispozici zdarma, tak svými kvalitami rozhodně nezaostává za placenou konkurencí. Atom je považován za jednu z nejoblíbenějších, ne-li nejoblíbenější, aplikací pro úpravu HTML, CSS, JavaScriptu a dalších jazyků. Tato aplikace je vhodná především pro začátečníky, popřípadě pro ne tak úplně pokročilé uživatele. Do Atomu si mohou uživatelé jednoduše přidat jakési balíčky, pomocí kterých lze funkcionalitu ještě rozšířit. Změnit si tedy můžete jazyk, kromě toho také samotné uživatelské rozhraní a mnoho dalších. Jedním z nejoblíbenějších balíčku je Teletype, pomocí kterého můžete společně s kamarádem či spolupracovníkem pracovat v rámci jednoho kódu zároveň. V případě Atomu není problém ani využívání napříč operačními systémy – je k dispozici na macOS, Windows a Linux.

BBEdit

Aplikace BBEdit má jednu z největších uživatelských základen, tedy co se HTML editorů týče. Pokud napíšete v App Storu do vyhledávání termín HTML editor, tak se vám s největší pravděpodobností na první pozici objeví právě BBEdit. Tato aplikace je určená především pro pokročilé a vyspělé uživatele – jedná se totiž o jednoduchý textový editor, který rozhodně není bůhvíjak komplexní, oproti tomu je ale setsakramentsky rychlý a výkonný. Oproti Sublime Text a Atom se jedná o aplikaci, která je od svého začátku k dispozici pouze pro macOS, a tak to nejspíše zůstane i do budoucna. V rámci BBEdit můžete využít klasické klávesové zkratky, které si můžete pamatovat z klasického prostředí macOS. Aplikace je kromě toho svým designem a uživatelským prostředím laděna do systému macOS, takže do něj pasuje jako zadek na hrnec. Kromě editování HTML nabízí také možnost vzdáleného upravování skrze FTP/SFTP, dále nechybí několik možností pro přizpůsobení aplikace a mnoho dalšího. Aplikace BBEdit je zdarma ke stažení, poté si ji však musíte zakoupit za 49.99 dolarů.

TextMate

Pokud hledáte jednoduchý a intuitivní editor pro HTML, tak pro vás bude TextMate to pravé ořechové. Aplikaci TextMate využívají především profesionálové a není těžké určit, proč tomu tak je. Kromě HTML můžete v TextMate upravovat nespočet dalších různých jazyků, kterým se TextMate vždy přizpůsobí tak, aby pro vás bylo využití aplikace co možná nejlepší. Dokáže perfektně zrychlit vaši práci a zlepšit efektivitu.Navzdory občasného pozastavení vývoje si TextMate neustále udržuje své profesionální uživatele. Tito uživatelé pomohli také k vytvoření obrovské databáze s různou dokumentací a dalšími soubory, které se mohou hodit především novým uživatelům, kteří se chtějí naučit v TextMate orientovat co možná nejrychleji. TextMate nabízí velmi čisté a jednoduché uživatelské rozhraní, které si zajisté zamiluje mnoho z vás. Aplikace TextMate je k dispozici zdarma jakožto open-source projekt, vývojáře však můžete podpořit zakoupením plné verze.

Espresso

V případě, že se řadíte čistě mezi webové vývojáře a neprogramujete v žádném jazyce, tak se vám bude líbit aplikace Espresso. Tato aplikace cílí jen a pouze na webové vývojáře a nabízí nespočet skvělých funkcí, díky kterým budete webové stránky tvořit rychleji a efektivněji. Espresso nabízí živý náhled prohlížeče, takže můžete všechny provedené změny prakticky ihned sledovat. Konkrétně podporuje HTML, CSS, LESS, JavaScript, CoffeeScript, Apache a XML, podporu dalších jazyků si poté můžete dodat prostřednictvím pluginů. Nechybí nespočet možností pro změnu uživatelského prostředí tak, aby vám stoprocentně vyhovovalo. Design aplikace Espresso je moderní a jednoduchý, pracovat můžete hned v několika záložkách najednou a můžete si vytvořit také své vlastní šablony. Cenovka aplikace Espresso je stanovena na 99 dolarů – jedná se o vcelku velkou investici, každopádně pokud je vaší hlavní pracovní náplní tvoření webů, tak se vám tato částka zajisté rychle vrátí.