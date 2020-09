5 filmů na iTunes, které můžete první zářijový víkend získat se slevou

Víkend je tu. Pokud nemáte v plánu strávit ho v baru, u vody, na návštěvách u příbuzných nebo na cestách, můžete si pustit nějaký zajímavý film. Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Noc v New Yorku

Noční New York je místem, na kterém se může odehrávat řada dobrodružství, nečekaných příhod i překvapivých setkání. Když mladé Brooke Dalton (Alice Eve) ujede v 1.30 vlak do Bostonu a navíc je okradena, zdá se, že je vše ztraceno. Náhodou se ale setkává s pouličním muzikantem Nickem Vaguhanem (Chris Evans), který stráví noc tím, že se jí snaží pomoci dostat se i přes všechnu smůlu do Bostonu dřív, než dorazí její manžel.

79,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Jak přicházejí sny / What Dreams May Come

Oscarový snímek Jak přicházejí sny je sice staršího data, dodnes ale má své nesporné kouzlo. Pokud si chcete doplnit svou devadesátkovou filmovou sbírku, máte nyní příležitost. V hlavní roli exceluje Robin Williams coby lékař Chris, který se po smrti při autohavárii ocitá nejdříve ve zvláštním stavu mezi skutečnosti a nicotou a posléze přichází do pozoruhodného světa, vytvořeného jeho vlastními představami, vzpomínkami a sny. Chris sleduje z dálky svou ženu Annii a snaží se jí ulehčit trápení. Annie ale svou bolest neustojí a Chrise čeká nelehký úkol a výprava do míst, kam nikdo nechce.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Steve Jobs

Snímek Steve Jobs z roku 2015 vás provede napjatými momenty před začátkem zásadních Keynotes Steva Jobse. Připomene vám uvedení prvního Macintoshe i prvního iMacu a poodhalí některé z kontroverzních stránek Jobsovy komplikované osobnosti. Stanete se svědky toho, jakým způsobem Steve Jobs přistupoval k lidem ze svého okolí, stejně jako toho, že jeho osobnost neměla jen jednu rovinu.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

angličtina, čeština, české titulky

Vítejte v Marwenu / Welcome to Marwen

Mark Hogancamp utrpí při brutálním přepadení vážné poranění hlavy, v jehož důsledku ztratí paměť. Vypadá to, že jeho stav je nevyléčitelný, a že se jeho vzpomínky na minulost navždy vytratily. Mark si v zoufalé snaze zbavit se trápení a paranoidních stavů vytvoří svůj vlastní svět se vším všudy, ve kterém začne žít vlastní alternativní život. V domě a na zahradě si postaví podivuhodné, zmenšené město Marwen a zabydlí jej loutkami, mezi nimiž je Mark jediným mužem a tedy hlavním hrdinou, kterého chrání a zachraňují ženské hrdinky.

79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Pohádky pro Emu

Poklidný život Petra Millera, pracovníka londýnského imigračního úřadu, naruší jednoho dne záhadný telefonát z Prahy. Jedna svobodná matky, která po autonehodě leží v nemocnici, ho uvedla jako opatrovníka svého dítěte pro případ nouze. Petr nedokáže uvěřit tomu, že by malá Ema mohla být jeho dcerou, nad situací ale nedokáže jen tak mávnout rukou. Rozhorne se o osmiletou holčičku postarat a najít jí matku.

129,- zakoupení

Čeština

