Nová bondovka s názvem No Time To Die měla mít premiéru již v dubnu tohoto roku. Ovšem pandemie koronaviru jí vystavila stopku, ostatně jako mnoha dalším akcím. Film ale již má stanovenou premiéru. Dne 12. listopadu se jí dočkají diváci ve Velké Británii, my 19. listopadu a v USA o den později. Chystáte se na tento film do kina?