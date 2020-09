7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (4. 9. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Aplikace Story Reposter cílí primárně na všechny uživatele, kteří poměrně často používají sociální síť s názvem Instagram. Tento nástroj vám v okamžiku umožní sdílet různé příběhy, procházet si profilové obrázky různých uživatelů v plné kvalitě a dokonce si poradí s přehráváním cizím příběhů (Stories) zcela anonymně.

Původní cena: 229 Kč (Zdarma)

Jestliže hledáte nějakou parádní hru, která by vás dokázala zabavit na dlouhé hodiny a zároveň by potrápila vaše myšlení, tak byste se měli přinejmenším podívat na titul The Almost Gone. Na začátku hry se ocitnete v prostoru, kdy budete doslova balancovat mezi životem a smrtí, kompletně izolováni a sami. Vaším úkolem bude odhalit pravdu, která stojí za vaším osudem. Proč jste ale tady? Proč jste uvězněni a sami? A dokážete se vlastně dostat pryč? Odpovědi na tyto otázky již budete muset najít sami.

Původní cena: 179 Kč (129 Kč)

Pokud se aktuálně koukáte po nějakém nástroji, který by vám umožnil sestavovat vaše nápady ve 3D, zbystřete. Do akce se totiž dostává aplikace Sketch 3D:Easy 3D Modelling, s jejíž pomocí budete moci dle vlastní libosti skládat různé 3D modely. Pro příklad si můžeme uvést různá zvířata, ptáky a samozřejmě také lidi. Výsledné modely si navíc můžete vytisknout či exportovat a nadále s nimi pracovat.

Původní cena: 99 Kč (25 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace cRate Pro – Currency Converter slouží jakožto nástroj pro převádění napříč různými světovými měnami. Program si konkrétně poradí s více než 160 zmiňovanými měnami a dokonce také nabízí utilitu pro jablečné hodinky Apple Watch, díky čemuž z kapsy nebudete muset vytahovat váš iPhone.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Další aplikace, která perfektně pracuje s 3D světem a je dnes k dostání se slevou, je Anim8. Tento program je určen primárně pro začátečníky a různé nadšence, protože vám velice jednoduše umožní vytvářet 3D animace různých postaviček. Za zmínku rozhodně stojí přívětivé uživatelské prostředí a jednoduché ovládání. Vaše výtvory následně můžete v okamžiku sdílet na sociální sítě jako Facebook, YouTube či Twitter.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Ve hře Teslagrad zavítáte do království Elektropia, kde král vládne skutečně tvrdou rukou a současně bojuje se sektou technologických čarodějů, kteří sídlí v masivní věži uprostřed města Teslagrad. Vy se ocitnete v roli mladého muže, který je ozbrojen prastarou technologií. Vaším úkolem přitom bude, abyste se vydali na cestu do zmiňované věže, čelili různým výzvám a odhalili řadu tajemství.

Původní cena: 179 Kč (49 Kč)

Napadlo vás někdy, jaké by to asi bylo, kdybyste se ocitli v roli investora a obchodovali s akciemi? Přesně tohle si budete moci vyzkoušet v propracovaném simulátoru Stock Market Simulator Game, kde budete obchodovat přímo v reálném čase. Vaším úkolem pochopitelně je, abyste celkově prosperovali.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)