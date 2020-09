Víme, kdy odstartuje druhá série seriálu The Mandalorian

Videostreamovací služba Disney+ je rozhodně velkým konkurentem Netflixu, ne-li vůbec tím největším. Služba dorazila se slušnou porcí exkluzivit, mezi kterými se nacházel i seriál z prostředí Star Wars – The Mandalorian. Ten si vysloužil skvělá hodnocení a velká část fanoušků se již nemůže dočkat druhé série. Ta je tady za necelé dva měsíce, konkrétně pak 30. října a opět exkluzivně na Disney+. Byť se k epizodám divák vždy „nějakým způsobem“ dostane, doufejme, že Disney+ bude brzy i u nás.

This is the day. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/8oruZ3oedx

— The Mandalorian (@themandalorian) September 2, 2020