Podívejte se na zachycený rozpad satelitu v atmosféře

O víkendu byla mezi Tahiti a Cookovými ostrovy k vidění nevšední podívaná. V atmosféře se totiž rozpadl satelit OGO 1, který NASA vypustila do vesmíru v roce 1964. Šlo o první ze šestice satelitů OGO (Orbiting Geophysics Observatory), které NASA vyslala do vesmíru mezi lety 1964 a 1969. Vzhledem k jejich stáři vám je zřejmě jasné, že jejich mise dávno skončila. Čtyři z nich byly zničeny už do roku 1981, OGO 4 pak v roce 2011. OGO 1 čekal zánik tento víkend. Na video se můžete podívat v odkazu pod odstavcem.