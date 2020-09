Ubisoft osvětlil, jak to bude se zpětnou kompatibilitou her na PS5

O zpětné kompatibilitě her na Playstationu 5 se vedly dlouhé diskuze a Sony tvrdilo, že v tomto směru vynaložilo velké úsilí. Kompatibilta s PS4 tituly byla téměř jistá, ovšem spekulovalo se i o možnosti hrát na PS5 tituly z PS3, PS2 a PS. Ubisoft na Twitteru na dotaz fanouška avšak odpověděl, že zpětná kompatibilita bude možná pouze s PS4 tituly, což je škoda. Počkejme ale na poslední slovo společnosti Sony.

According to Ubisoft's support page, PS5 will not have PS1/PS2/PS3 BC https://t.co/0Z8sSoF4NL pic.twitter.com/TcwxseNkkf

— Nibel (@Nibellion) August 31, 2020