Hackeři si opět dali velký cíl. Zkusili totiž napadnout norský parlament, ovšem neúspěšně, což potvrdila jeho ředitelka Marianne Andreassen. Výtečníkům se ale podařilo dostat do e-mailových účtů opozice. Parlamentu při analýze možných škod pomáhal Národní bezpečnostní úřad. Není to samozřejmě poprvé, co hackeři zaútočili na podobnou instituci. V lednu se něco podobného stalo například v Německu, minulý rok pak v Austrálii.