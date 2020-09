Takto mohl vypadat první iPhone

Nyní je to přes 13 a půl roku ode dne, kdy Steve Jobs vystoupil na jeviště a představil „revoluční mobilní telefon, zlomový internetový komunikátor a iPod s velkou a dotykovou obrazovkou“. Vše v jednom. Za ohromného aplausu Steve Jobs světu ukázal iPhone, který navždy změnil způsob používání mobilních telefonů. Je samozřejmě jasné, že revoluční produkt se nestvoří na první dobrou, a provází ho spousta prototypů a testování.

Kromě mnoha otazníků ohledně systému, displeje nebo třeba funkcí, byl jedním z největších také design onoho zařízení. První iPhone mohl mít mnoho podob a buďme rádi za to, jak to nakonec dopadlo. Designéři v tomto případě předvedli úžasnou práci a vytvořili několik možných designů. Je nutné dodat, že byť se většina neujala, některé prvky ze „zamítnutých“ byly použity u iPhonu 3G nebo iPhonu 4. Pokud se vrátíme o nějakých třeba 15 let zpět, můžeme si lehce představit, jaké měli designéři zadání. Musí jít o smartphone s dotykovým displejem, který má pod ním pouze jedno tlačítko. První iPhone měl mít údajně tlačítek více, Steve Jobs se ale v roce 2007 svěřil Wall Street Journalu, že trpí koumounofobií, tedy strachu z knoflíků. Podivuhodná fobie, řeknete si. Možná ale díky ní dostal iPhone do vínku pouze jediné tlačítko.

Dnešní podoba iPhonu je všem fanouškům důvěrně známá, a to nejen jim. Jakmile iPhone vyšel, stal se obrovským hitem, na kterém se samozřejmě chtěla přiživit i konkurence. Když přišel Samsung se svým prvním Galaxy S, mohli jste si všimnout až nápadné podoby s iPhonem 4, což dalo vzniknout i soudimu sporu. V rámci něj musel Apple samozřejmě prokázat, že design skutečně vymysleli jeho zaměstnanci. Během dokazování tak byly předloženy soudu i prototypy, které byly vyhotoveny před uvedením prvního iPhonu. Pokud se podíváte do výše umístěné galerie, vyměnili byste již známý design za nějaký jiný?