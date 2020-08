Sony má v plánu přinést na PC více exkluzivit

PC hráči si budou možná moct brzy užít exkluzivní PS tituly. Sony totiž ve své výroční zprávě tvrdí, že hodlá rozšířit značku PlayStation, čimž má na mysli dodat své exkluzivity PC hráčům. Něco podobného už jsme mohli vidět například u titulů Death Stranding nebo Horizon Zero Dawn. Občas jsme také mohli zaslechnout, že Sony hodlá na PC uvolnit i God of War, Days Gone nebo Bloodborne. Pokud tedy v budoucnu uvidíme více exkluzivit na PC, dá se očekávat, že to ale bude se zpožděním. Sony si totiž na PlayStationech bude chtít udržet časovou exkluzivitu. Je nějaká pecka, kterou byste ihned brali na PC?