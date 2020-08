Takto vypadá prototyp létajícího auta od U.S. Air Force

S létajícími vozy se jistě počítá do budoucna. Takto uvažuje i americká armáda, neboť U.S. Airforce ukázalo prototyp takového létajícího vozu. Jeho jméno je Hexa a vyroben byl společností LIFT Aircraft. Armáda se nechala slyšet, že do roku 2030 chce mít 30 takových vozidel. Tento konkrétní prototyp je jednomístný eVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing). Disponuje osmnácti rotory a v závislosti na své konfiguraci je schopen jak létat, tak plout. Toto auto je určeno pro kohokoliv, tedy netřeba pilotní licenci. Vše díky údajně opravdu jednoduchému ovládání.