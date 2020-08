Zatmění Slunce je velmi vzácný jev. O to vzácnější je vidět jej z letadla. Záběry, jenž můžete vidět pod tímto odstavcem, ukazují stín Měsíce pohybující se rychlostí přibližně 3860 km/h. Video je naprosto dechberoucí.

The speed of darkness. Watch the Moon's shadow moving at 2400 mph (3860 km/h) over the Earth during a total solar eclipse; as seen from NASA AFRC's G-III aircraft. pic.twitter.com/fKPHiWcTzj

