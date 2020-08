Pokud se chystáte volat do zahraničí, tak byste vždy měli před telefonní číslo přidat správnou předvolbu. Čas od času se totiž může stát, že v případě, kdy předvolbu nevyplníte, tak se ve finále nemusíte nikomu dovolat. Co si ale budeme nalhávat – asi nikomu z nás se nechce na internetu vyhledávat při každém volání do zahraničí správnou předvolbu, stejně tak si ji asi nikdo z nás nechce úplně pamatovat. Naštěstí žijeme v moderní době, kdy dokáže iPhone automaticky správnou předvolbu inteligentně vybrat. Vše, co k tomu potřebujete, je aktivovat funkci Asistované vytáčení. Pojďme se společně podívat, jak na to.

Jak na iPhone nastavit, aby se k vytáčení automaticky přidala správná předvolba

V případě, že chcete na vašem iPhonu nastavit, aby se k vytáčení automaticky přidala správná mezinárodní anebo místní předvolba, tak je nutné aktivovat zmíněnou funkci Asistované vytáčení. Její aktivaci provedete pomocí tohoto postupu:

Prvně je nutné, abyste se v rámci iOS přesunuli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o něco níže, dokud nenarazíte na kolonku Telefon, kterou rozklikněte.

kterou rozklikněte. Poté je nutné, abyste v této sekci sjeli úplně dolů, kde už se funkce Asistované vytáčení nachází.

nachází. Pomocí přepínače tuto funkci jednoduše aktivujte.

Pokud se někdy v budoucnu rozhodnete volat do zahraničí, tak společně s aktivní funkcí Asistované vytáčení už nebudete muset před telefonní číslo přidávat ručně správnou předvolbu. Asistované vytáčení samo automaticky předvolbu určí, díky čemuž se vždy automaticky dovoláte tam, kam přesně potřebujete. Jedná se o funkci, která dokáže ušetřit zbytečné starosti a hlavně také čas.