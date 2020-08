Apple měl spadeno na další vývojáře. Tentokrát přišel na řadu WordPress

Ačkoliv by se ve sporu s Epic Games dalo přiklonit spíše na stranou jablečné společnosti a argumentovat tím, že studio zbytečně provokovalo a náležitá reakce Applu byla oprávněná a soudně podložená, v případě vývojářů z WordPressu se jedná o právě opačný problém. Podle inženýra Matta Mullenwega totiž technologický gigant na iOS aplikace sice přímo nezablokoval, ale zakázal její aktualizaci, a to do té doby, než WordPress zavede a integruje nakupování předplatného přímo do aplikace, popřípadě nesmaže odkaz na zakoupení předplatného přes webové stránky. Dosud totiž vývojáři spoléhali na to, že většina uživatelů kupuje předplatné přímo přes oficiální web, případně má nastavené automatické strhávání peněz a dál se o celý proces nestará. Platforma totiž nabízí několik variací, ať už se jedná o standardní plán za 4 dolary měsíčně, nebo prémiové řešení v podobě 45 dolarů měsíčně. Čím dražší předplatné, tím více funkcí má majitel webu zpřístupněných a může je náležitě využívat.

Podle Mullenwega si ale Apple na WordPress pěkně došlápl a dal mu jasné ultimátum. Buď společnost integruje platební metody přímo do aplikace, aby Apple získaval 30% podíl z každé transakcem, nebo jim zablokuje vývojářské nástroje a možnost opravit chyby, případně zásobovat platformu dalším obsahem a aktualizacemi. Podle vývojáře nakonec WordPress couvl, a byť zvažoval integraci platební metody přímo do aplikace, nakonec se zmínek o předplatném a odkazů na něj společnost vzdala úplně. Nutno však podotknout, že samotný nástroj WordPress je zdarma a jedná se o open-source, který může každý využívat dle libosti. Pakliže ale majitel webu žádá i hosting, nejrůznější funkce týkající se DNS a další výhody, může využít právě nabídky předplatitelských plánů a za pár dolarů měsíčně využít široké portfolio společnosti. Konkr0tn2 se pak vývojáři podle Applu provinili tím, že do aplikace zabudovali odkaz na webovou stránku, kde lze toto předplatné zakoupit.

Problém nicméně tkví v tom, že je aplikace na iOS zdarma, stejně jako samotný nástroj WordPress. Hosting a dodatečné služby jsou totiž od celého softwaru oddělené a tým vývojářů se tak dlouhou dobu pral s tím, jak vlastně platební metodu do samotné aplikace integrovat. Jako jedno z možných řešení se ukázaly pluginy, které by tuto možnost zpřístupnily, nicméně díky transaprentní domluvě s Applem nebude tato extrémní alternativa potřeba. Naštěstí se totiž vše vyřešilo mimosoudně a bez zbytečných okolků. Stejně jako v případě herního giganta, i zde velkoryse Apple nabídl vývojářům WordPressu možnost vykoupení. Ti se tak rozhodli z aplikace odkaz odebrat, stejně tak i veškeré zmínky o jakémkoliv předplatném. Vše se tak vrátilo zpěět do starých kolejí. Kauza s Epic Games nicméně pravděpodobně rozjela mašinérii a pomyslný pohár trpělivosti jablečné společnosti zkrátka přetekl, což vysvětluje tak náhlý zájem.