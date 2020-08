Víme, kdy na iPhony dorazí ikonická hra Company of Heroes

Jste-li příznivci strategických her, zcela určitě jste se v minulosti setkali s titulem Company of Heroes. Jedná se totiž o jednu z nejoblíbenějších strategií dřívějška, která je zasazena do neméně oblíbeného období – tedy z pohledu hráčů. Minulý rok dorazila tato hra na iPady a již brzy si jí užijeme i na iPhonech.

Když v loňském roce Company of Heroes na iPady dorazilo, mnozí jablíčkáři začali volat i po verzi pro iPhony. Tu vývojáři záhy poté přislíbili s tím, že na jejím vývoji musí ještě chvíli pracovat a tudíž hned tak nedorazí. Feral nicméně dnes rozeslal tiskové zprávy, ve kterých oznámil, že hru na iPhony dodá 10. září spolu s verzí pro OS Android. Pokud si tedy libujete spíše v hraní na malých displejích, 10. září pro vás bude šťastným dnem.

Company of Heroes je real-time strategií z období druhé světové války, která si zakládá jak na prvotřídní hratelnosti, tak i akčních bitevních vřavách či pokročilých taktických možnostech, které můžete jak vy, tak i vaši protivníci použít. Hrát můžete jak za Spojence, tak Nacisty a to v mnoha rozličných prostředích. Hra samotná je sice placená, avšak po jejím zakoupení se odemkne celá a uživatel tak do ní tím pádem nemusí vložit žádné další peníze. Rovněž platí, že uživatelé, kteří si hru zakoupili už dříve na iPadech, budou mít verzi pro iOS zdarma ke stažení.