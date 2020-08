Dejte svému (nejen) iPhonu, iPadu či MacBooku vlastní originální vzhled gravírováním

Co takhle mít fotografii dítěte, psa nebo oblíbeného sportovce či logo oblíbené hubení skupiny nebo klubu na svém iPhonu, iPadu či MacBooku? Nic není nemožné. „Stačí přijít, přinést originál v podobě fotografie nebo jiné zpracovatelné předlohy a my vše díky kvalitnímu laseru přeneseme na hliníková záda iPhonů, iPadů či na ‚víko‘ MacBooku,“ říká Miloslav Boudník, specialista společnosti MacPodpora & iSupport pro zařízení Apple, a dodává: „A nejenom tam. Umíme díky naší laser machine, jak se ten stroj odborně nazývá, vygravírovat podpis třeba na pouzdro sluchátek AirPods.“

Ano, do Česka, i do Prahy, dorazily unikátní stroje laser machine, které však kromě gravírování zvládají také náročnější operace. Umí „odpárat“ rozbitá skleněná záda iPhonů 8 a novějších a tím výrazně zjednodušit a zkrátit jejich opravu. Takzvaný multitasking laser machine pomůže a zároveň pobaví. Zachrání spadlý iPhone před finančně náročnou opravou nebo výměnou, potěší tím, že během pár hodin je možné mít na vlastním zařízení originální design. „Nevybavuji si, že bychom zatím něco nezvládli. Jen musím dopředu upozornit, že gravírování na hliník nemůže být barevné,“ vysvětluje Miloslav Boudník, který gravírování provádí v pražském servise společnosti MacPodpora & iSupport pro zařízení Apple v ulici Na Bělidle na Smíchově. „Do plastu nebo do hliníku dokážeme ‚vyřezat‘ kamkoliv cokoliv. I do konkurenčních značek Applu. Stačí přijít,“ vysvětlil nám Miloslav Boudník.

Opravování rozbitých hliníkových těl iPhonů, iPadů či MacBooků není jediným využitím laserového přístroje, který máte k dispozici. K čemu všemu ještě slouží?

To opravování laserem se skutečně velmi dobře „rozjelo“ a je o něj zájem, protože zvlášť v dnešní době, kdy se lidé po koronavirové krizi kontrolují své útraty, je rozdíl, jestli u nás zaplatíte dva až čtyři tisíce korun za opravu, nebo musíte dát deset tisíc a Apple vám vymění telefon za nový kus. Ale kromě těch oprav umíme na laser machine, jak se ten stroj odborně jmenuje, vygravírovat snad cokoliv na hliníková záda iPhonů, iPadů či na celé MacBooky.

Co to znamená snad cokoliv?

Že umíme předlohu, ať v podobě fotografie nebo loga, přenést díky laser machine na hliníkový podklad Apple zařízení. Nevybavuji si, že bychom zatím něco nezvládli. Musím dopředu upozornit, že gravírování na hliník nemůže být barevné.

O co je největší zájem? O fotografie dětí, psů nebo snad loga sportovních klubů?

Přesné statistiky nevedeme, ale nejvíce se jedná o podpis svého zařízení, jednoduché logo například hudební skupiny nebo sportovního klubu, dále pak firemní loga.

Přestože si nevedete detailní statistiky, mají o takovou službu zájem víc ženy nebo muži?

Řekl bych, že je to nastejno.

A zkrášlují lidí především vlastní přístroje a nebo jde o dárky?

Zatím nejvíce jsme se setkali s vlastními logy nebo texty například firemních počítačů. Další v pořadí je dárek s věnováním.

Je možné gravírovat z Apple produktů ještě něco jiného než hliníkové materiály?

Ale ano. Protože stále pronikáme a objevujeme, co laser machine umí, naučili jsme se gravírovat české znaky, písmena a ostatní na podsvícené klávesnice. To už je taková laser gravírovací univerzita, ale výsledek stojí za to. Samozřejmě by se také na klávesnice, kromě písmen a znaků, dalo vygravírovat snad cokoliv. Jen je potřeba nad tím víc přemýšlet a logicky to zabere více času, protože jde o titěrnější práci.

Bude jednou možné použít laser machine i na jiné povrchy než hliník? Dá se i tady očekávat další technologický posun? Protože především iPhony posledních generací mají skleněná záda.

Laser, který máme u nás v pražském servisu, používáme hlavně na separaci zadních skleněných krytů, gravírování na hliník je příjemný vedlejší bonus. Pro gravírování do skla nebo například do dřeva je nutné mít mnohem výkonnější laser, nebo takzvaný CO 2 laser. Pokud od našich zákazníků ucítíme a uvidíme zájem o takové služby, samozřejmě zainvestujeme do silnějších a ještě lepších strojů, abychom nabídli ještě kvalitnější služby.

Setkali jste se s požadavkem na gravírování podpisu, fotografie třeba na obal sluchátek AirPods? Nebo tam vadí ten plast, že by ho laser zničil?

Gravírování do plastu je v pořádku, laser odstraní jen svrchní povrchovou úpravu. Takže proč ne?

Když k vám do servisů přijde zákazník, který se o vaší službě dověděl, s jiným než Apple přístrojem, odmítnete ho?

Nikoliv, do plastu nebo do hliníku dokážeme ‚vyřezat‘ kamkoliv cokoliv . Tedy i do konkurenčních značek Applu. Stačí přijít.