Dvojnásobná výhra pro TCL: Dva produkty si získaly uznání odborníků na obraz i zvuk z asociace EISA

Tisková zpráva: Renomovaná asociace EISA udělila produktům značky TCL dvě prestižní ocenění. V kategorii televizorů získala novinka TCL 65C815 ocenění „Best Buy TV 2020–2021“. Obdobné ocenění „Best Buy Soundbar 2020–2021“ bylo uděleno soundbaru TCL RAY•DANZ.

TCL 65C815

Televizor TCL 65C815 je produkt s velkou konkurenční výhodou. Odborníci asociace EISA tomuto produktu udělili ocenění Výhodný nákup (Best Buy TV). EISA sdružuje 61 odborných časopisů z 29 zemí po celém světě a prestižní ocenění nejlepším produktům z audio a video techniky uděluje již více než 35 let. Nová produktová řada televizorů TCL C81 byla na evropský trh uvedena v květnu 2020. Kombinuje ultratenký design i rozlišení 4K HDR Premium s technologií obrazu Quantum Dot a poskytuje tak realistický obraz s ostřejším zobrazením. U této nové produktové řady se v dokonalé harmonii snoubí extrémní výkon s dechberoucí elegancí.

„TCL 65C815 poskytuje velkoformátový bohatý obraz v rozlišení 4K a garantuje vysoký výkon zobrazování. Panel využívá technologii Quantum Dot a přináší širokou škálu barevného podání, zatímco špičkové podsvícení LED a výkonné zpracování obrazu zajistí dramatický kontrast u obsahu v HDR. Velmi zaujme i zvuk integrovaných reproduktorů systému 2.1 podporující technologii prostorového zvuku Dolby Atmos. Bez povšimnutí rozhodně nezůstane i přínos TCL u širokého spektra využití – operační systém Android TV umožní hravě volit přehrávaný obsah, handsfree ovládání se službou Google Assistant intuitivně navádí uživatele k ovládání hlasem. Tento televizor nabízí za stanovenou cenu skutečnou hodnotu,“ tak charakterizují oceněný produkt odborníci z asociace EISA.

„Naším cílem u řady C81 bylo poskytnout tu nejlepší kombinaci klíčových funkcionalit, které jsou v roce 2020 požadovány ze strany zákazníků. Jednoduše jsme posílili produktové možnosti a schopnosti ve všech oblastech. Použili jsme panel s technologií QLED pro zobrazení reálných barev a zvýšili zobrazovací výkon u rychlých pohybů, abychom vyšli vstříc divákům sportovních přenosů. To vše jsme spojili s technologií Dolby pro zajištění toho vůbec nejlepšího výkonu pro Dolby Vision a Dolby Atmos. Jednoduše vše nejlepší v dané cenové kategorii. Každý si dnes může užít kvalitu technologie Dolby Vision, a to například ve službě Netflix. Naše spolupráce se značkou Onkyo přináší vysokou kvalitu zvuku, která nebyla dosud u televizorů nabízena. Z pohledu designu jsme se zaměřili na nadčasový vzhled se skleněnými a kovovými prvky,“ říká Marek Maciejewski, ředitel produktového vývoje pro Evropu společnosti TCL.

Díky špičkové technologii Quantum Dot poskytuje televizor TCL 65C815 pomocí miliardy barev a odstínů opravdové barevné provedení ve filmové kvalitě. Úroveň barevného provedení, mnoho detailů a prokreslení překoná jiné LED i OLED televize. Uživatel dále získá neuvěřitelně hluboký audio zážitek díky technologii Dolby Atmos, která se projeví prostřednictvím zvukového systému 2.1 Onkyo nejen u filmů, ale i hudby či při hraní her. Luxusní design s kovovými prvky přináší také inovativní centrální tříbodový systém stojanu pro instalaci televize, který vytváří dojem vznášení se v prostoru a umožňuje, aby i televizory s velkou úhlopříčkou perfektně zapadly do jakéhokoli interiéru i při omezeném prostoru.

Soundbar TCL TS9030 RAY•DANZ

Rok 2020 je pro značku TCL rokem velmi úspěšným. Dokládá to také druhé ocenění „Best Buy“, tentokrát pro soundbar TCL TS9030RAY•DANZ. Jde o produkt, který přináší zcela pohlcující domácí zábavu s technologií Dolby Atmos. Technologie pro soundbar RAY•DANZ, vyvinutá společností TCL, využívá originální konstrukční řešení zpětného ohnutí u bočních reproduktorů, které směřuje zvuk na akustické odražeče a ohýbá zvuk do přesného úhlu pro vytvoření přirozeného dozvuku a širšího zvukového pole než dokážou nabídnout jiné produkty na trhu v dané cenové kategorii. Centrální kanál s dedikovanými a dopředu vyzařujícími reproduktory zajistí jasné dialogy a lokalizaci hlasu u obsahu s mluveným slovem. V kombinaci s technologií Dolby Atmos pak soundbar poskytuje trojrozměrný zvuk bez nutnosti instalovat další, nahoru vyzařující nebo stropní reproduktory.

„Soundbar TCL s číselným označením TS9030 nabízí široce oceňovaný mix cenové dostupnosti, užitečnosti a výkonu. RAY•DANZ je kompatibilní s technologií Dolby Atmos i se službou Google Home. Využívá bezdrátový subwoofer a další technologie, které optimalizují přehrávání. Výsledkem je tříkanálové zvukové pole formátu 3.1, které je ideální pro obývací pokoje. Soundbar má dedikovaný centrální reproduktor pro přednes mluveného slova a dialogů ve vysoké čistotě. RAY•DANZ se pyšní mnoha užitečnými vlastnostmi a funkcemi včetně přehrávání hudby z USB, bezdrátového streamování obsahu pomocí aplikace Chromecast, Apple Airplay i Bluetooth, včetně HDMI portu s přenosem 4K HDR signálu. Tento soundbar představuje vylepšení zvuku se širokým dosahem,“ tak popisují oceněný produkt porotci asociace EISA.

„Jsme velmi poctěni, že jsme ocenění obdrželi již potřetí, zejména když dvě z nich byla letos udělena produktům TCL. Ocenění je přínosem rozvoje značky TCL na evropském trhu a posiluje náš záměr nabízet tu nejvyšší hodnotu zákazníkům a zajistit jim prémiový zážitek při sledování televize,“ prohlásil Frédéric Langin, viceprezident společnosti TCL Europe pro obchod a marketing.

„Naším záměrem u soundbaru RAY•DANZ bylo poskytnout posluchači nevšední zvukový zážitek ze streamovacích služeb, televizního vysílání a konzolových her. Do týmu jsme přizvali technologie Dolby, abychom přinesli trojrozměrný zvuk Dolby Atmos. RAY•DANZ zajistí prostorový zvuk a extrémně široké zvukové pole jen prostřednictvím vlastního soundbaru. Další reproduktory ani žádné jiné propojovací kabely nejsou potřeba. Pohlcující zvuk to není ale to jediné. Dnes jsou dostupné služby, jako jsou Spotify, Tidal a další. Pokud vlastníte chytrý mobil, obsah z těchto služeb je možné zažít na soundbaru RAY•DANZ v Hi-Fi kvalitě. Všechny inovace, které jsme využili u tohoto špičkového produktu, zajistí široké zvukové pole a audio virtualizaci, kterou má uživatel plně pod kontrolou. Věci se mění a soundbar není už jen zařízení pro lepší zvuk u televizoru, ale jedná se také o samostatný reproduktor pro přehrávání všech audio formátů v Hi-Fi kvalitě,“ dodává Marek Maciejewski, ředitel produktového vývoje pro Evropu společnosti TCL.

Soundbar RAY•DANZ využívá tříkanálového zvuku, tedy centrálního kanálu, bočních kanálů a bezdrátového subwooferu. Kombinace všech tří technologií poskytuje extrémně široké a precizní zvukové pole bez nutnosti dalšího digitálního zpracování zvuku.