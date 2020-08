PowerCube rozšiřuje portfolio. Tohle jsou vychytávky do báglu i na pracovní stůl

Komerční sdělení: Září je skvělý čas pro restart pracovních povinností – ať už se chystáte po delší době do školy, nebo nebo po týdenní dovči do kanclu. Tady je 5 vychytávek, které je fajn mít vždy po ruce. Oceníte je v batohu i na pracovním stole! Všechny produkty najdete na PowerCube.cz s doručením do druhého dne.

Stojan MOFT na iPad i MacBook

Stojánek, který nemusíte odlepovat, drží jako přibitý. Polohujete ho do pozice, která se vám zrovna hodí, po skončení práce ho pouze složíte a necháte připevněný. Není divu, že si za tenhle nápad designéři ze studia MOFT odnesli ocenění Red Dot Award! Od 399 Kč ho pořídíte tady.

PowerBar USB

Must-have na pracovní stůl je za nás tenhle bar. Dvě zásuvky a dva USB porty v ultratenkém provedení – na šířku má tenhle rozbočovač pouze 2,5 cm! Díky montážnímu doku ho můžete nenápadně připevnit i zespodu desky. Už od 279 Kč.

Mini USBcube

Tuhle maličkou USBcube najdete na PowerCube.cz v provedení s kabelem i bez. Skvěle slouží k nabíjení drobných produktů jako jsou hodinky, sluchátka nebo telefon. Už od 259 Kč.

PowerUSB PD až 60W

Pokud byste měli v báglu mít jen jednu nabíječku, je to přesně tahle. PowerUSB PD rychlonabije Mac nebo iPhone, když nemáte času nazbyt. Ostatní porty využijete k nabití drobnějších zařízení. Se svými 190 gramy se rozhodně nepronese. Najdete ji za 799 Kč.

USBcable 3v1