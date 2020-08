Webové Apple Music se dočká příjemného vylepšení

Mysleli jste si, že lze Apple Music přehrávat jen přes aplikaci na kompatibilních zařízeních? Chyba lávky! Již poměrně dlouho jej totiž Apple umožňuje stejně přehrávat i ve webovém prohlížeči, čímž se snaží konkurovat například Spotify, jenž nabízí naprosto stejnou možnost. A právě webové rozhraní Apple Music se nyní dočkalo slušného přepracování – tedy alespoň v betě.

Webová verze Apple Music odrážela doposud design aplikace Hudba z iOS 13. Jelikož však Apple v iOS 14 Hudbu mírně pozměnil, bylo třeba vylepšit i webovou verzi Apple Music, která se tak nyní designově se “čtrnáctkovou” hudbou shoduje a totéž platí i o jejích prvcích. Kartu Pro (For you) vás v něm totiž po vzoru iOS 14 nahradila nová záložka Poslechněte si nyní (Listen Now). Všechny ostatní funkce nicméně zůstaly zachované.

Webovou verzi Apple Music spustil Apple už v září 2019 s tím, že jí až do dubna 2020 testoval v rámci beta testování. Z něj je sice již nyní venku, avšak v beta testování se nyní opět s mírným přepracováním služby rozběhlo. Dá se nicméně očekávat, že tentokrát bude trvat mnohem kratší dobu, jelikož se testuje jen pár prvků a nikoliv celá služba. Nejpravděpodobnější termín testu připadá na letošní září, kdy jsou očekávány i nové operační systémy, jejichž součástí budou právě přepracované Apple Music. Pokud by vás zajímalo, jak se Applu v testování upraveného rozhraní zatím daří, můžete se přesvědčit na stránce beta.music.apple.com, klasické webové Apple Music pak naleznete na music.apple.com