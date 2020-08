Podívejte se, jak mohl vypadat vůbec první iPhone

Ačkoliv by se mohlo zdát, že Apple dokáže utajit takřka vše a na povrch vypluje jen hrstka informací, které jsou z velké části spekulace, v tomto případě se jablečné společnosti podařilo udržet tajemství dlouhých 13 let. Po takto dlouhé době se totiž na oblíbené sociální síti Twitter objevila řada obrázků, které zachycují původní iPhone z roku 2007, také známý jako iPhone 2G. To by ještě nebylo nic zvláštního, nicméně je nutné podotknout, že se jedná o prototypy, které tehdy Apple zvažoval. Zejména se pak série snímků zaměřuje na pozici tlačítka pro ztlumení telefonu, které, alespoň soudě dle počtu různých variací, dělalo designérům pořádné vrásky. Najít ideální polohu totiž nebylo nic lehkého, a stejně tak zvolit adekvátní design.

Apple si vždy potrpěl na detaily a v případě první generace iPhonu se snažil o vytvoření dokonalého smartphonu, jenž by uživatelům vyrazil dech. To se technologickému gigantovi sice podařilo, ale před zahájením masové výroby tomu předcházela řada dohadů, zejména pak o tom, jak bude finální verze vypadat. Spory se vedly také o tlačítko Mute, jenž slouží ke ztlumení telefonu. Prototypy tak ukazují rovnou několik pozic, kde se tlačítko mohlo nacházet. Společnost pracovala také s verzí obsahující malou ikonku zvonku, která by přímo uživateli naznačila, k čemu dané tlačítko slouží.

Fajnšmekry a vášnivé fanoušky potěší také záběr zapnutých iPhonů, které sice neobsahují klasické iOS rozhraní, ale zato nám dávají nahlédnout pod pokličku diagnostického nástroje, který Apple pravidelně používá, aby mohl testovat základní funkce bez integrace operačního systému. Jedná se tedy bezesporu o skvělý pohled na poněkud pozapomenutou část historie, kterou pomohl odkrýt uživatel @DongleBookPro. Uvidíme, zda se tento leaker časem vytasí i s dalšími, podrobnějšími fotkami či záznamy.