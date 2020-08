Apple získal pod svá křídla další startup, pomůže mu proniknout do obchodů

Apple se sice neustále snaží inovovat a posouvat technologický svět kupředu, ale ne vždy je v některých ohledech hlavním tahounem. Těmi bývají v mnoha menších segmentech spíše různé startupy, které se nebojí riskovat a netíží je obrovská byrokracie a korporátní struktura. Jedním z nich je i inovativní společnost Mobeewave, která přišla s unikátním a do dnešní doby nevídaným způsobem jak akceptovat platby od zákazníků. Ačkoliv totiž řada firem a kamenných obchodů po celém světě akceptuje jak platební karty pomocí terminálů, tak platby pomocí smartphonů a NFC čipů, doba se pomalu mění a rychlost i nenáročnost je dnes vším. Mobeewave tak přišlo se zajímavou technologií jak zpracovat platby, aniž by obchodník musel disponovat speciálním hardwarem navíc.

V podstatě by totiž stačilo z jednoho telefonu udělat platební terminál, k němuž by zákazníci mohli libovolně přiložit kartu či smartphone s NFC technologií a okamžitě zaplatit. Tento způsob pochopitelně zaujal i Apple, který se snaží celý systém co nejvíce zjednodušit a jak s pomocí Apple Pay, tak nově i Apple Card nastolit nový standard. Technologie z dílny Mobeewave by tak mohla celý sektor posunout výrazně kupředu a způsobit takovou menší revoluci. Není tedy divu, že jablečná společnost odkoupila startup za 100 milionů dolarů a má v plánu tento způsob placení implementovat do iPhonů a dalších zařízení. Celý koncept v podstatě funguje na bázi NFC, jen s tím rozdílem, že je telefon schopen platby také přijímat. Stačí tak navolit částku, popřípadě položku na „terminálu“, zákazník přiloží kartu k telefonu a platba se automaticky zpracuje a přičte na účet. Stačí jen využít aplikaci od Mobeewave, která tuto metodu akceptuje. Apple by tak brzy mohl konkurovat zavedeným gigantům jako je Square, kteří umožňují platit podobným způsobem a zároveň libovolně posílat peníze.