Apple přilepil iPhone na brusle, branku či hokejky hvězd NHL a nechal ho natáčet. Výsledek stojí za to

Jablečná společnost si často nenechá ujít nejrůznější příležitosti, kdy se může nenásilně, ale přesto poměrně přesvědčivě vytáhnout se svými zařízeními a jasně ukázat jejich přednosti. Výjimkou není ani nejnovější spot poukazující na návrat NHL ligy, která si teď na pár měsíců poněkud nedobrovolně odpočinula. Krátký záznam o 30 sekundách s titulem Hockey Tape tak představuje tým Vegas Golden Knights, který si v čele se známými hráči jako jsou Marc-André Fleury a Mark Stone užívá zábavu s iPhonem 11 Pro po ruce. A název povedené reklamy není jen tak pro legraci, hráčům se totiž podařilo přilepit jablečný smartphone k hokejkám a v přímém přenosu otestovat nejen odolnost telefonu, ale i kvalitu jeho fotoaparátu.

Apple také odkazuje na technologii slow-motion a širokoúhlý záběr, který lze v podobných momentech skvěle využít a obohatit zážitek diváků. Přesto se však nejedná o novou reklamu, zejména pak v souvislosti s koronavirovou pandemií byl spot natočen již v únoru na ledě v SoBe Ice Arena v Las Vegas, kde se hokejisté náležitě předvedli. Nutno nicméně podotknout, že jablečná společnost hráčů, nerozdala scénáře a neřekla jim přesně co mají dělat. Rozkaz zněl totiž jasně – tady máte k dispozici iPhone 11 Pro, lepicí pásku a máte pár minut na to, abyste kreativně upustili páru. Ačkoliv tedy tým jakýsi nástin scénáře dostal, zejména pak alespoň jakýsi podklad pro to co hráči vůbec mají dělat, Apple si na spontánnost zkrátka potrpí a zrovna u této reklamy je to vidět. Tak či onak, rozhodně doporučujeme reklamu zhlédnout a pokud jste fanoušky hokeje, nenechte si ujít ani zápasy zahajující NHL sezónu v podobě Stanley Cup Qualifiers, které proběhnout v Edmondu a Torontu v Kanadě.