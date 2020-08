ŽIVĚ: Sledujte návrat posádky Crew Dragon z ISS na Zemi

Přestože se svět kosmonautiky možná ještě probouzí z oslav obřího úspěchu ve formě startu první komerční vesmírné lodi s lidskou posádkou k ISS, dnes večer dostane pravděpodobně další velký důvod k radosti. Kosmonauti, kteří s Crew Dragon (loď soukromé společnosti SpaceX, která je na ISS před pár měsíci vynesla) do kosmu odstartovali, mají totiž na dnešní den naplánován návrat na Zemi. Ten začal už v 1:34 středoevropského času vyražením od ISS směrem k Zemi a měl by skončit ve 20:42 našeho času ve vodách Mexického zálivu, kam by jej měli astronauti “posadit”.

Unikátnost dnešního návratu nespočívá jen v tom, že se jedná o soukromou loď, ale také v tom, že se jedná o první pilotované přistání na moři po dlouhých 45 letech. To jinými slovy znamená, že namísto autopilotních systémů budou mít vše na starosti velezkušení kosmonauti Robert Behnken a Douglas Hurley. Pokud se přistání, které je společností SpaceX vlastnící Crew Dragon, podaří bez větších problémů, bude vesmírné plavidlo použito k další misi do kosmu. Ta je naplánovaná konkrétně na příští rok s tím, že by mělo Crew Dragon vynést ze Země celkem čtyři astronauty.

Obecně se dá říci, že právě v možnosti znovupoužití vesmírné lodi (respektive její značné části) spočívá celá unikátnost tohoto projektu. Díky zachování lodi se totiž ušetří obrovské peníze, díky čemuž bude cestování do kosmu de facto levnější a tedy i dostupnější. Přitom ještě nedávno se zdály vize vlastníka SpaceX Elona Muska o lodích na více použití jako sci-fi. Nezbývá tedy než doufat, že se dnes vše podaří přesně dle plánů.