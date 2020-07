Co bylo před Apple Storem? Takto Apple v 90. letech prodával svůj merch

Dokážete si tipnout, které Apple produkty bylo možné jako první zakoupit online? Trochu překvapivě se nejednalo o elektroniku jako takovou, ale o merch. Přestože se online prodej v 90. letech minulého století už začal postupně rozjíždět, zájemci o Mac museli stále ještě absolvovat návštěvu kamenné prodejny některého z resellerů. Pokud jste si ale chtěli koupit set golfových míčků, puzzle v plechovce, visačky k zavazadlům nebo třeba dupačky, mohli jste tak učinit online.

Jablečná společnost svůj online Apple Store spustila v listopadu roku 1997, Steve Jobs ale s online prodejem koketoval ještě dříve. Zmíněné předměty bylo možné získat na webu AppleDesigns.com – jednom z prvních Apple projektů pro online nakupování. Jablečný e-shop se dočkal propagace v podobě celostránkové reklamy v magazínu MacWorld, a bylo na něm možné zakoupit oblečení a upomínkové či dárkové předměty. Vzhled webu AppleDesigns je čistokrevnou esencí devadesátých let minulého století – na stránkách si můžeme všimnout prvků, které jsou pro weby z dané doby velmi typické. Podle Johna Siaracusy, inženýra, který se specializoval na Macy, se Apple při tvorbě webu AppleDesignsb nechal zjevně inspirovat motivy z Appearance Manager – součásti operačních systémů Mac OS 8 a Mac OS 9, která zajišťovala ovládání vzhledu uživatelského rozhraní tehdejších počítačů od Applu.

Na domovské stránce webu AppleDesigns vítal návštěvníky virtuální výtah, připravený provézt je všemi patry interaktivního obchodního domu. Na stránkách nechybí prvky, typické pro Apple 90. let, a nachází se zde sympatické retro drobnosti, jako třeba ikonický Dogcow, základní deska z klasického Macu a řada dalších. Co se nabídky týče, bylo možné na webu zakoupit například klasická trička s Garamond fontem, na výběr bylo také z bohaté nabídky mikin, svetrů, kšiltovek či bund, prodávaly se zde ale také plakáty z kampaně Think Different, oblečení pro děti nebo třeba hodinky Mac OS Watch. Apple si na svém virtuálním obchodním domě dal opravdu záležet – zákazníci po dokončení nákupu dokončili transakci za pomoci speciálního tlačítka. Objednávku bylo možné odeslat buďto online, nebo ji vytisknout a zaslat faxem, protože ne všechny tehdejší prohlížeče nabízely podporu online nakupování a zabezpečeného obchodování. Poslední archivace webu AppleDesigns proběhla v roce 1998, tedy krátce poté, co byl oficiálně spuštěn klasický online Apple Store.