Stahujte zdarma: Epic rozdává pro PC skvělé hry 20XX, Barony a Superbrothers: Sword & Sworcery

Nebyl by to správný herní týden, aby se nám o zábavu nepostaral i herní gigant v podobě Epic Games. Tomu se poslední dobou konkurenční boj daří a rozdává hry na všechny strany, ať už formou slevových akcí, nebo každotýdenních her zdarma. Zatímco v minulosti jsme se dočkali zejména drahých a známých her, nyní přišla na řadu indie scéna a nezávislé hříčky. Ty se sice nemohou pochlubit skvělým vizuálem a propracovanou hratelností, ale zato jsou zábavné a jako jednohubky rozhodně postačí. Kromě roguelika plošinovky 20XX se tak dočkáme i pixel-artového RPG Barony a adventury Superbrothers: Sword & Sworcery.

20XX

Začněme povedenou plošinovkou 20XX, kde se v roli hrdiny ponoříme do sci-fi futuristického světa, kde zákony jaksi neplatí a bude na nás, abychom zachránili lidskou rasu. Jediným naším úkolem tak bude prostřílet se hordami nepřátel a zároveň získat po cestě i nějaké ty další schopnosti, které nám v našem boji pomohou. Hra spoléhá především na rychlou hratelnost, unikátní úrovně a poměrně těžké bossy, kteří vám pěkně zatopí pod kotlem. Pakliže vám tedy imponují roguelike střílečky, doporučujeme zamířit na Epic Store a hru si bezplatně stáhnout. Postačí vám Windows 7, základní procesor a 1GB RAM s integrovanou grafickou kartou.

Barony

Dáváte-li však přednost spíše RPG z první osoby, Barony by mohlo být něco pro vás. Vžijeme se totiž do role tradičního hrdiny, který se bude muset v dungeonech utkat s monstry a pochopitelně v průběhu získávat lepší vybavení. Hra se výrazně inspiruje u RPG z přelomu tisíciletí jako je Ultima nebo Daggerfall, tudíž nechybí pixel-artová grafika, hutná atmosféra a element prozkoumávání. Na pomoc proti tuhým nepřátelům si navíc budete moci vzít i kamaráda. Stačí zamířit na Epic Store a hru si stáhnout. Alespoň tedy v případě, že máte po ruce Windows 7, Intel i3 o taktu 3GHz, 4GB RAM a integrovanou grafickou kartu.

Superbrothers: Sword & Sworcery

Posledním přírůstkem je pak neméně originální adventura Superbrothers: Sword & Sworcery, která sleduje příběh bojového mnicha, který putuje prazvláštním světem. Alfou a omegou je především audiovizuální stránka a doprovodný soundtrack, který podtrhuje hutnou atmosféru a herní mechaniky. Nechybí ani možnost prozkoumávat svět, vyrábět si nějaké ty předměty nebo bojovat s nepřáteli. Tak či onak byste hře měli dát určitě šanci, stačí zamířit na Epic Store a titul si bezplatně stáhnout. Vystačíte si i s Windows 7, AMD Athlon 64 2800+ o taktu 1.8GHz, 1GB RAM a grafickou kartou o paměti 128MB. Dáte některé z těchto her příležitost?