Na iPhonech si zahrajeme díky Microsoftu legendární Destiny 2

Válka streamovacích herních platforem pomalu nabírá na obrátkách a takřka všichni velcí technologičtí giganti se snaží zaujmout dominantní pozici na trhu. Do tohoto segmentu se tak pustila jak NVIDIA, tak Microsoft a řada dalších, menších studií a vývojářů. Nejočekávanější službou je nicméně právě Project xCloud od Microsoftu, který slibuje nízkou odezvu, dostupnost a především přístup takřka ke všem hrám, včetně těch nových. Zároveň si společnsot potrpí na propojenost platforem, díky čemuž se dočkají i uživatelé na iOS a Androidu. V praxi si tak zahrajeme PC a Xbox hry na svých telefonech a tabletech v podstatě stejně jako bychom to dělali jako stolních konzolích a počítačích.

Microsoft se však rozhodl udělat ještě jeden krok, díky němuž výrazně předběhl konkurenci. Společnost totiž zakomponovala svou službu Xbox Game Pass Ultimate, jež nabízí za 15 dolarů měsíčně neomezený přístup ke stovkám her, i do Project xCloud. Díky tomu si stačí zařídit jednotné předplatné a kdykoliv si na svém smartphonu můžete zapnout například Halo nebo Fable. Mobilní uživatelé se ale dočkají ještě jedné povedené hry, která jim vydrží stovky hodin a pro přenosná zařízení je jako dělaná. Řeč je o online hře Destiny 2, která se objevila již takřka na všech velkých platformách, avšak na telefonech dosud chyběla. Předplatitelé tak budou mít přístup nejen k základní hře, ale i ke všem DLC a rozšířením, včetně Forsaken a chystaného Beyond Light, jehož se dočkáme 10. listopadu. Stále však platí, že dostupný bude jen pro hráče zapojené do testování této služby – ta totiž zatím není bohužel vydána oficiálně. I tak Microsoft si však získal hezkých pár bodů navíc a NVIDIA bude mít co dělat, aby tohoto herního giganta dostihla. Uvidíme, co konkurenční boj ještě přinese.