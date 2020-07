Konami oznámilo další hru ze světa Castlevanie

Legendární herní série Castlevania má na kontě již hezkou řádku let a nespočet dílů, ať už těch počítačových, konzolových nebo mobilních. Přesto od vydání posledního přírůstku uběhla již nějaká ta doba a fanoušci se pomalu začínali ptát, jestli se v dohledné době dočkáme pokračování. Kromě toho studio Konami hráče pořádně zasáhlo, když oznámilo zrušení Castlevania: Grimoire of Souls a zanechalo příznivce s poměrně nelichotivým výhledem do budoucnosti. Naštěstí však vývojáři neotáleli a představili nejnovější počin Moonlight Rhapsody, který má přímo navazovat na předchozí díly a zároveň nabídne standardní 2D vizuální stránku. Kromě Konami se na vývoji navíc podílí i známé studio Shenqu Games, které je známé svou řemeslně odvedenou prací.

Tak či onak, podle nejnovějšího zveřejněného traileru se máme na co těšit. V ukázce se totiž představí nejen soubojový systém, koncept arty a celkové pojetí hry, ale i tradiční motivy Castlevanie a především odklon od zrušeného dílu s podtitulem Grimoire of Souls, od nějž si fanoušci slibovali inovativní hratelnost a dechberoucí vizuální stránku. Podobné věci má však nabídnout i Moonlight Rhapsody a vzhledem k angažovanosti vývojářů bychom se nezdráhali tvrdit, že bylo zrušení původního dílu krokem dobrým směrem. Jedinou otázkou tak zůstává vydání, jelikož je vývoj ještě v prvopočátcích a v Číně se začne testovat až během letošního roku. Jisté však je, že se na západě hry dočkáme a velmi pravděpodobně nás čeká i pěkně výživný příběh a hutná atmosféra, na níž jsme zvyklí. Uvidíme, zda tvůrci splní, ne-li rovnou předčí naše vysoká očekávání a touhy dlouholetých fanoušků.

Chinese games company Shengqu Games will co-operate with Konami to develop and release a new Castlevania mobile title called 'Moonlight Rhapsody".

It is a a side scrolling action game that innovates on the original console games. Testing in China scheduled for this year. pic.twitter.com/CgAnHGTanN

