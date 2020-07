Druhá série For All Mankind z TV+ je zřejmě za dveřmi, Applu už stihl uniknout její trailer

Ačkoliv je jablečné společnosti, potažmo tedy streamovací platformě Apple TV+ často vytýkán nedostatek obsahu, nízká konkurenceschopnost a omezená nabídka, poslední dobou se Apple pořádně do tohoto segmentu opřel a snaží se fanouškům a náruživým divákům zajistit co nejlepší zážitek. Za několik posledních měsíců tak došlo například k akvizici thrilleru Emancipation s Willem Smithem v hlavní roli, debutu úspěšného válečného dramatu Greyhound s Tomem Hanksem a příslibu dalších podobných trháků. Společnost ale nezapomíná ani na své evergreeny v podobě oblíbených seriálů jako je For All Mankind. Ačkoliv se technologický gigant s pokračování v podobě druhé série ještě oficiálně nepochlubil, někdo to soudě dle uniklého traileru udělal za něj.

Fotogalerie Apple TV chlazeni nahled Apple TV 4K chlazení Apple TV 4K nahled Apple TV 4K Apple TV4K nahled Apple TV 4K detail a krabička AppleTV nahled Apple TV 4K +3 Fotek Apple TV 3. generace nahled Apple TV 4K a kamera na stole Apple TV ovladac nahled Apple TV 4K a ovladač Vstoupit do galerie

Na IMDb, tedy mezinárodní filmové databázi skýtající trailery a novinky z kinematografického průmyslu, se jako blesk z čistého nebe objevil právě trailer na druhou sérii seriálu For All Mankind. To by bylo poměrně pochopitelné, nicméně zarážející skutečnost je ta, že Apple nic takového oficiálně neoznámil a ani v poslední době nepřislíbil návrat tohoto zajímavého snímku. Je tak více než pravděpodobné, že někdo z Applu udělal pěkně drahou chybu, nebo se některý z fanoušků opět šťoural někde, kde neměl. Ať už je pravda kdekoliv, po uniknutí traileru jej Apple přidal i na svůj kanál, byť bez jakýchkoliv dalších detailů. Dá se ale čekat, že využije momentu překvapení a vytasí se s oznámením již v dohledné době. Uvidíme, jak na nečekané překvapení technologický gigant zareaguje.