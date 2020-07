7 rad, jak s elektronikou do letadla

Cestování bez smartphonu si už nejspíš umí představit jen málokdo. Chytrý telefon vlastní podle údajů ČSÚ zhruba 70 % Čechů a u českých aerolinek je 90 % zakoupených letenek elektronických. Většina cestujících má v telefonu kromě letenky i platební kartu, mapy a spoustu dalších aplikací, které jsou dnes už běžnou součástí dovolené. Na delších cestách nebo při dohánění restů v práci se také hodí mít u sebe laptop či tablet a k telefonu powerbanku. A co mají tyhle přístroje společného? Baterie, které s sebou přinášejí menší cestovní komplikace.

Baterie mohou pro letadlo a pasažéry představovat nebezpečí. Pokud jsou poškozené nebo zkratují, mohou totiž způsobit požár. Například v roce 2016 došlo právě kvůli vadným bateriím k explozím telefonů Samsung, některé se odehrály dokonce přímo v letadle. Tyto telefony byly staženy z trhu, dokládají nám ovšem, jak je důležité být opatrní. Při cestování letadlem je proto potřeba vzít v úvahu jistá bezpečnostní opatření.

1. Baterie patří do příručního zavazadla

Klasické alkalické baterie, například tužkové, už s sebou mnoho lidí běžně nenosí a jejich přeprava není omezena. Pozornosti je zapotřebí v případě lithiových neboli Li-Ion baterií, které jsou součástí běžné elektroniky. „Obecně platí, že akumulátory bychom neměli nechávat v odbavovaném zavazadle, ale vzít si je do příruční tašky. V případě zkratu a následného požáru totiž není možné rychle reagovat a v zavazadlovém prostoru oheň uhasit,“ říká Radim Tlapák z internetového obchodu BatteryShop.cz, který nabízí široké portfolio baterií do mobilních přístrojů.

2. Ověřte si podmínky dopravce

Některé aerolinky, zejména ty v USA, umožňují ponechat bezpečně vypnutou elektroniku i s baterií v zavazadlovém prostoru – to se však týká jen akumulátorů s méně než 100 Wh. V Česku však toto většinou neplatí a je lepší se u dopravce informovat. Baterie bude totiž vždy odhalena na rentgenové kontrole a majitel zavazadla bude s největší pravděpodobností muset své kufry přebalit.

V příručním zavazadle můžete mít přístroje i baterie prakticky v neomezeném počtu, záleží jen na konkrétních aerolinkách. Dopravce Ryanair například omezuje počet Li-Ion článků na dvacet, jejich kapacita nesmí převyšovat 160 Wh.

3. Baterie s vyšší kapacitou mají vlastní pravidla

Jiná pravidla se však týkají akumulátorů s kapacitou více než 100 Wh. Takové baterie najdeme například v invalidních vozících a jiných zdravotních zařízeních. Takto silnou baterii musí pro přepravu většina aerolinek schválit, je tedy potřeba přepravce předem kontaktovat.

Fotogalerie iPhone Xs nahled iPhone Xs 256Gb rose gold LsA soutez nahled LsA AirPods soutěž LsA soutez Airpods nahled Soutěž o AirPods od Apple LsA sutaz nahled Soutěž o AirPods +25 Fotek LsA aripods soutez nahled LsA AirPods soutěž LsA web nahled LsA web na iPhone iPhone safari nahled iPhone Safari Letem světem Appem iPhone nahled iPhone Xs a iPhone 8 AirPods parovani nahled Bezdrátová sluchátka AirPods od Apple AirPods iPhone nahled sluchátka Apple AirPods iPad mini space gray nahled iPad mini smart cover nahled iPad mini 1 nahled iPad nahled iPad mini space gray iPad smart cover nahled Macbok fotka nahled Psaní na Macbooku Macbook psat nahled Macbook nalepky nahled Macbook 12" nálepka Macbook 12 space gray nahled Apple Macbook 12" Apple Macbook 12 nahled Apple MacBook 12" Sapce Gray 2018 Macbook nabijecka nahled Apple MacBook 12" a nabíječka Macbook space gray nahled MacBook 12" space Gray off-white nálepka Macbook rose gold nahled Macbook 12" rose gold záda Macbook zada nahled MacBook 12" na klíně Psani na macbooku nahled Macbook 12" psaní Macbook nahled Psaní na Macbook 12" Macbook 12 nahled Počítač Apple MacBook 12" Vstoupit do galerie

4. Náhradní baterie bez přístroje

Pokud je k zařízení zapotřebí baterie náhradní, a tudíž ji přepravujeme mimo přístroj, pak je nutné akumulátor dostatečně zabezpečit. „Je potřeba ochránit póly akumulátoru, aby nedošlo ke zkratu. To se dá krom přepravy v originálním balení zajistit i přelepením pólů izolační páskou nebo zabalením do uzavíratelného plastového sáčku,“ navrhuje Radim Tlapák.

5. Vybité baterie

Nepříjemnosti mohou nastat také při přílišném nebo naopak nedostatečném nabití telefonů a jiné elektroniky. Při bezpečnostní kontrole je totiž někdy potřeba ověřit, jestli není dané zařízení atrapou. V takovém případě je majitel nucen zařízení před zaměstnancem letiště zapnout a potvrdit tak jeho funkčnost, nesmí být tedy úplně vybité.

6. Zvláštní případy

U některých přístrojů se situace komplikuje, protože z důvodu bezpečnosti na palubě nesmí být přepravovány v příručním zavazadle, nicméně baterie naopak musíme mít u sebe. „Bezpečností opatření, kdy přístroj musí zůstat v zavazadlovém prostoru, ale akumulátor by měly být převážen zvlášť, se týká například vrtaček. U některých aerolinií pravidlo platí i pro hračky na dálkové ovládání či drony,“ říká Radim Tlapák. Baterie musí být v takovém případě z přístroje vyndána a převážena odděleně, zároveň je pak potřeba ochránit póly akumulátoru.

7. Na co ještě nezapomenout

Mezi přístroji s lithiovými bateriemi jsou mnohdy i běžné předměty, u kterých zvláštní opatření majitele ani nenapadnou. Do zavazadlového prostoru tak nepatří například ani bezdrátová sluchátka. V neposlední řadě myslete i na to, že přepravu elektronických zařízení a spotřebičů vysoké hodnoty v odbavených zavazadlech letecké společnosti obecně nedoporučují. Tyto předměty považují za cenné a v případě ztráty nebo zničení by vám je pravděpodobně neproplatily.