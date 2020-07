Messenger na iPhonech lze konečně uzamknout přes Touch ID či Face ID. Jak na to?

Bezpečnost je v posledních letech pro řadu technologických společností jednou z hlavních priorit. Zařadit se mezi ně v poslední době snaží i Zuckerbergův Facebook a to i přesto, že má již na svém kontě celou řadu bezpečnostních skandálů týkajících se například úniků dat uživatelů a podobně. Za těmito problémy by však zřejmě chtěl udělat tlustou čáru a uživatelům dát najevo, že se na něj mohou spolehnout. Dopomoci mu v tom má i nová zabezpečovací metoda aplikace Messenger, která zajistí, že se do něj nedostane na telefonu nikdo jiný než jeho vlastník.

Řeč je konkrétně o přidání podpory odemykání aplikace pomocí Touch ID a Face ID, která doposud poměrně překvapivě chyběla. Přitom WhatsApp, který má Facebook pod svými křídly již pěkných pár let, již odemykání přes tyto prvky podporuje poměrně dlouho. Nicméně vzhledem k tomu, jak “rychle” je Facebook zvyklý novinky známé od konkurence do svých aplikací nasazovat by se skoro až chtělo říci “lepší pozdě, než nikdy”.

Fotogalerie zamykani messengeru 5 zamykani messengeru 4 zamykani messengeru 3 zamykani messengeru 1 +2 Fotek zamykani messengeru 2 Vstoupit do galerie

Pokud byste si chtěli odemykání Messengeru přes Touch ID či Face ID zaktivovat, provedete to velmi jednoduše přes vaší fotku v levém horním rohu aplikace. Po tapnutí na ní vám vyjede základní rozhraní pro nastavení, ve kterém zvolíte položku Soukromí a dále pak Zámek aplikace. Jakmile zámek zaktivujete, zvolit si u něj můžete, zda bude Face ID či Touch ID vyžadováno po každém odchodu z Messengeru, jednu minutu po odchodu, patnáct minut po odchodu či hodinu po odchodu. Možností přizpůsobení je tedy relativně dost, což je rozhodně dobře. Jen je potřeba podotknout, že nová možnost do Messengeru přichází s poslední aktualizací. Pokud jí tedy chcete využívat, musíte aplikaci zaktualizovat na nejnovější verzi, potažmo počkat, než vám bude update nabídnut.