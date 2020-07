SMS zprávy i webový formulář: Takto bojuje nyní Slovensko s koronavirem

Přestože se koronavirová opatření po celém světě pozvolna rozvolňují, určité preventivní mechanismy jsou stále aktivní. Na Slovensku mezi ně patří například nutnost nahlásit se příslušným orgánům po návratu z rizikové země, díky čemuž o vás bude mít stát velmi dobrý přehled, který mu v boji proti koronaviru pomůže. Pro registraci nyní spustilo Slovensko i speciální portál, který ji do značné míry usnadňuje.

Po návratu ze zahraničí je každý Slovák kontaktován pomocí sms zprávy Ministerstvem zdravotnictví, které mu nutnost registrace připomene s tím, že pokud jí bude uživatel ignorovat, vystavuje se riziku udělené vysoké finanční sankce. Na konci zprávy je pak odkaz na webový formulář, přes který registrace probíhá. Co se týče zemí, do kterých lze cestovat bez nutnosti registrace po návratu na Slovensko, jsou to Austrálie, Belgie, Kypr, Česko, Čína, Dánsko, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Řecko, Chorvatsko, Holandsko, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, Korea, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie a Severní Irsko. Ze zbytku zemí světa povinná registrace do systému je.

Co se týče samotného registračního formuláře, ten je naprosto triviální a jeho vyplnění zabere jen pár vteřin. Vyplňuje se v něm datum návratu do země, osobní údaje včetně rodného čísla, zdravotní pojišťovna, kontaktní údaje a adresa, na které bude navrátilec v karanténě, která je po návratu z rizikových zemí povinná. Jak formulář vypadá se můžete podívat na této stránce.