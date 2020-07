Do Apple Arcade dorazil další přírůstek v podobě hříčky Necrobarista

Chtěli jste někdy vědět jaké to je smíchat dohromady lahodně vonící kávu, smrt a nějaké ty pikantní emoce? Inu, vizuálně atraktivní hříčka v podobě Necrobaristy vám to mile ráda osvětlí. Již na první pohled totiž tento nový přírůstek do Apple Arcade vypadá poněkud netradičně a jak záhy zjistíte, první domněnka je takřka vždy ta správná. Kromě zajímavé stylizace totiž hra nabízí naprosto unikátní příběh, sledující osud jednoho z nekromancerů, který pracuje v kavárně. Jeho jediným úkolem je umožnit mrtvým naposledy se setkat s živými a vystoupit na tento svět. Na paty však ambiciózní Maddy Xiao šlape smrtící rada, která dohlíží na to, aby měly všechny záležitosti mezi nebem a zemí svůj pevný řád. Je tedy na ní, aby se s radou vyrovnala, čelila jí a zároveň ochránila křehké duše, které mají poslední možnost svobodně se nadechnout.

Kromě pěkně napínavého příběhu se tak dočkáme i povedené hratelnosti, spousty nových herních mechanik a především poměrně dlouhé herní doby. Ačkoliv se oproti dalším hrám jedná spíše o jednohubku, znovuhratelnost je na místě a v mnoha ohledech bude i vyžadována, abyste stihli pochytit všechny detaily. Pakliže vás tedy tato netradiční hříčka zaujala, není nic jednodušší než zamířit na Apple Arcade a počkat si do 22. července, kdy bude Necrobarista k dispozici. Hra navíc vychází i na Steamu a GOGu, kde bude vydána tentýž den. Máte-li tedy zálusk na pěkně unikátní zážitek, který vám nedá spát ještě nějakou dobu, rozhodně doporučujeme tuto hru vyzkoušet.