Jak se tančí s pomocí watchOS 7? Rozhovor s výkonnou ředitelkou nastínil podrobnější detaily

Chystaná nová verze operační systému watchOS 7, v pořadí již sedmá, si na paškál vzala celou řadu nových funkcí, které vylepší stávající zážitek z používání chytrých hodinek a zároveň zajistí efektivnější samostatné fungování Apple Watch. Ačkoliv se to může zdát na první pohled jako detail, jednou z výrazných novinek má být i nový typ cvičení, který vám bude počítat kalorie a donutí vás se pořádně zapotit. A tím má být tanec, po němž fanoušci volali už pěkně dlouhou dobu a jak se zdá, Apple je s chutí vyslyšel. O detaily se podělila výkonná ředitelka fitness sekce, Julz Arney, která nastínil podrobnosti o tom, jak bude celý koncept fungovat.

Fotogalerie Apple Watch Series 5 + Apple Watch Series 5 2 Apple Watch Series 5 3 Apple Watch Series 5 4 +16 Fotek Apple Watch Series 5 5 Apple Watch Series 5 6 Apple Watch Series 5 7 Apple Watch Series 5 8 Apple Watch Series 5 9 Apple Watch Series 5 10 Apple Watch Series 5 11 Apple Watch Series 5 12 Apple Watch Series 5 13 Apple Watch Series 5 15 Apple Watch Series 5 16 Apple Watch Series 5 17 Apple Watch Series 5 18 Apple Watch Series 5 19 Apple Watch Series 5 20 Vstoupit do galerie

Pokud používáte aplikaci Workouts na svých Apple Watch, jistě jste si všimli, že nabídka cvičení je poměrně pestrá. Vybrat si můžete až z 20 druhů aktivit, které vám nabídnou přesné měření spálených kalorií a doby pohybu. A to vše díky propracovaným algoritmům a senzorům, které jsou schopné detekovat i ty nejmenší výchylky. Přesto do počtu chyběla jedna drobnost, kterou fanoušci již dávno oželeli a mysleli si, že se s ní mohou nadobro rozloučit. Řeč je o tanci, který je sám o sobě fyzicky poměrně náročný a dokáže vás pořádně rozpohybovat a zapotit. Problém však byl podle výkonnou ředitelkou Julze Arneye především s vývojem algoritmu, který by přesné počítání kalorií a pohybů analyzoval. Na rozdíl od standardního cvičení je totiž tanec nepředvídatelný a mnohdy lehce chaotický.

„Vytvořit algoritmus schopný detekovat taneční pohyby a na základě nich vypočítat i spálené kalorie byl běh na pěkně dlouhou trať, a to hned z několika důvodů. Pohyby totiž nejsou repetitivní, často se neopakují a systém tento pohyb může často zmást. Je nutné brát v potaz, že systém čerpá informace pouze z vašeho zápěstí, a dobrat se tak celkového výsledku může být mnohdy poněkud složité,“ vyjádřila se Julz. Naštěstí však společnost přišla s řešením v podobě adaptivní fúze čidel, tedy metody, která spoléhá na předávání informací mezi gyroskopem a akcelerometrem. Díky tomu lze dosáhnout ve spojení se strojovým učením velmi přesných výsledků. Díky tomu systém rozpozná, jakou část těla k tanci používáte a jak fyzicky náročná daná aktivita je. Tak či onak, brzy si tuto funkci budeme moci sami ozkoušet v beta verzi watchOS 7.