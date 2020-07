Recenze setu iRig Mic Video Creator HD Bundle: Povinná výbava každého videotvůrce

V dnešní recenzi se podíváme na set, který bych bez nadsázky označil za povinnou výbavu pro každého videotvůrce zaměřujícího se na “mluvící” videa. Do redakce nám totiž byl firmou DISK Multimedia s.r.o. zapůjčen set iRig Mic Video Creator HD Bundle z dílny IK Multimedia a my se mu v následujících řádcích podíváme na zoubek.

Obsah balení

Odstavec zaměřený na obsah balený je v této recenzi důležitější než v naprosté většině ostatních. To proto, že zatímco naprostá většina našich testů pojednává o jednom produktu či několika produktech ze stejné produktové řady, v iRig Mic Video Creator HD Bundle od IK Multimedia je toho namixováno mnohem víc. V jeho krabici totiž naleznete kruhové osvětlení spolu s napájením a ovladačem, dále pak multifunkční stojan na smartphone, fotoaparát či kameru s dálkovým ovladačem a v neposlední řadě kondenzátorový mikrofon iRig Mic HD 2 spolu s držákem. V balení samozřejmě nechybí ani celá řada doplňujícího příslušenství jako jsou propojovací kabely, upevňovací šrouby či manuály, které vám mají pomoci s jakýmsi pochopením celého setu. Myslím si však, že ty naprostá většina z vás potřebovat nebude, jelikož set jako takový dává smysl takříkajíc na první dobrou. Jeho hlavním úkolem je totiž zkrátka dostat záznam vašeho videa na co možná nejvyšší úroveň, což díky vhodně zvoleným produktům v Bundlu zvládá velmi dobře. O tom ale až v další části recenze. Na úplný závěr tohoto odstavce tak už jen doplním, že cena balíku je 6590 korun.

Technické specifikace

Ještě než se pustíme do mých dojmů z testování, bude určitě dobré si produkty z balíčku přiblížit i z hlediska technických specifikací. Začněme třeba u mikrofonu. Jak jsem již psal výše, jedná se o kondenzátorový mikrofon iRig Mic HD 2, který zaujme už na první pohled svým relativně robustním nebo chcete-li bytelným tělem. Mikrofon je vybaven kondenzátorovou pozlacenou mikrofonní kapslí s úzce směrovou charakteristikou, díky čemuž je schopen velmi přesně “zaostřit” na hlavní zdroj zvuku a ty ostatní poté eliminovat. O prvotřídní záznam zvuku se starají mimo jiné i 24bit/96KHz převodníky, které lze označit za velmi spolehlivé. Co se pak týká konektivity, v balení naleznete celou řadu kabelů s různými koncovkami, díky čemuž jej jste schopní připojit takřka k čemukoliv.

Další zajímavou součástí je stojan iKlip Grip Pro. Jedná se o multifunkční stojan, který lze využít hned ve čtyřech “módech”. Pro videotvůrce bude však dle mého nejzajímavější ten nejstandardnější – tedy klasická trojnožka s opěrou uprostřed. Nicméně i selfie tyč ze stojanu uděláte a to skutečně obstojnou. Na stojanu se mi líbí hned dvě věci – první je ovladatelnost telefonu připojeném k němu pomocí Bluetooth ovladače a druhou pak zpracování. Když totiž uchopíte stojan do ruky, okamžitě je vám jasné, že se na něm z hlediska materiálů rozhodně nešetřilo a že proto pěkných pár let vydrží. Kov v kombinaci s kvalitními plasty je tu holt znát a já jsem za to byl moc rád. Přesně takové by totiž dle mého podobné věci být měly.

Poslední nedílnou částí balíčku je kruhové LED světlo, které má za úkol jediné – dodat videotvůrci co možná nejkvalitnější osvětlení. Světlo má průměr 10”, takže je poměrně velké, avšak na druhou stranu ne až zas tak moc, aby se s ním špatně manipulovalo například při transportu. Co se týče technologie, kterou pro svícení využívá, jedná se o klasické LED.

Testování

Jelikož se jedná o svým způsobem jednoduchý produkt, respektive set produktů, zábava s ním začíná prakticky ihned poté, co se vám vše podaří z hlediska kabeláže správně propojit. To však není absolutně nic složitého a i méně zkušenému uživateli to zabere možná vyšší desítky vteřin. Jen je potřeba pamatovat na to, že zatímco mikrofon či tripod jste schopni napájet z telefonu, u světla tomu tak úplně není. Disponuje totiž koncovkou USB-A, takže je pro něj nutné sehnat adekvátní zdroj energie. Využít lze třeba různé napájecí adaptéry pro mobily, notebook či klidně i powerbanku, po které jsem sáhl při testech já a která se ukázala jako velmi pohodlné řešení.

Co se mi na setu opravdu velmi líbilo, byly možnosti jeho přizpůsobení. Ať už mluvíme o světle, náklonu telefonu v držáku či snímaném zvuku přes mikrofon, se vším si lze velmi pěkně pohrát. Například u světla jsou k dispozici hned tři režimy barvy nebo chcete-li teploty – konkrétně bílá, žlutá a pak jakási bíložlutá. Intenzitu světla si pak můžete skrze ovladač velmi jednoduše regulovat a dostat se tak přesně na úroveň, která vám sedí. Jednotlivé mezistupně svícení jsou přitom mezi sebou vzdálené jen mírně, díky čemuž jste schopni ideální světlo vyladit velmi přesně. Totéž v bledě modrém lze pak říci i o stojanu, který si můžete různě výškově upravovat a díky kloubu telefon a potažmo světlo na něm nastavit přesně do takového úhlu, který vám hoví. Jakožto milovník nepoškrábaných smartphonů musím navíc IK Multimedia pochválit za to, jak precizně vytvořili držák právě pro telefony. Ten je totiž dost měkký a i ramena, která mají za úkol telefon držet, jsou poměrně poddajná, takže se nemusíte bát žádného poškození – nejste-li tedy extrémně nešikovní. Za jednoduchý pro přizpůsobení pak lze označit i mikrofon, pro jehož využití doporučuji z App Store stáhnout aplikaci výrobce, která právě nejrůznější úpravy umožňuje. Zároveň je přes ní možné vytvářet záznamy, což je dle mého názoru naprostá paráda, jelikož se nemusíte otravovat s jinými řešeními, která nemusí být zcela stoprocentní.

Kdybych pak měl hodnotit balíček jako celek při natáčení videa, dal bych mu rozhodně za jedna. Osvětlení videotvůrce je totiž při vhodném nastavení dokonalé, jeho snímání v jakémkoliv úhlu zrovna tak a jeho mluvené slovo zaznamenávané mikrofone

m taktéž. Jasně, pokud vlastníte některý z novějších iPhonů, nečekejte, že ve zvuku zachyceném přes mikrofon uslyšíte oproti zvukům nahraným přes iPhone nějaké gigantické rozdíly. Když se však do záznamů zaposloucháte, slyšitelné jsou. Pokud pak proti sobě postavíte mikrofon s telefony staršími, rozdíly jsou samozřejmě výrazně větší. Záměrně přitom říkám telefony a ne iPhony – Bundle je totiž samozřejmě kompatibilní jak s iOS, tak Androidem a to i z hlediska aplikace.

Resumé

Marně přemýšlím, co bych iRig Mic Video Creator HD Bundle vlastně vytknul. Jedná se totiž o balík pro videotvůrce sestavený z několika velmi kvalitních a především pak prodejně úspěšných produktů, z čehož je nad slunce jasné, že musí zkrátka fungovat. Že by kombinace mikrofonu, osvětlení a stojanu nefungovala ostatně rozhodně říci nemůžu, ba právě naopak. Myslím, že je pro videotvůrce naprosto dostačující. Příjemná je pak i cena 6590 korun, která se může sice zdát na první pohled vyšší, avšak vezmeme-li v potaz to, co vše balíček obsahuje a co je člověk po této investici schopen tvořit, myslím, že je částka více než přijatelná. Pokud tedy hledáte set pro videotvorbu složený z kvalitních produktů, které vás posunou na další level, je určitě iRig Mic Video Creator HD Bundle zajímavou, ne-li nejlepší volbou.