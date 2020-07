5 skvělých her na Apple Watch, které byste si měli přes prázdniny zahrát

Prázdniny začínají, škola končí a koronavirová pandemie se více méně přehnala, tedy alespoň přes naši zemi. Ačkoliv to může svádět k tomu vyrazit ven do přírody či k vodě, extrémní výkyvy počasí tomu zatím příliš nenahrávají, a tak je zkrátka občas lepší zalézt do šera a zapnout si nějakou tu povedenou videohru. Pokud se však přesto odvážíte za práh svého domů do vařícího pekla, nebo naopak neustávajícího lijáku tam venku a chcete se nějak zabavit během cestování, nemusíte nutně spoléhat pouze na iPhone nebo přenosnou konzoli. Notnou dávku zábavy totiž skýtají také chytré hodinky Apple Watch, které sice nejsou hraní přímo uzpůsobeny, ale na nějakou tu jednoduchou hříčku bohatě postačí. Proto jsme si pro vás připravili 5 her, které si můžete přes prázdniny na watchOS zahrát.

Pocket Bandit

Jednou z nepsaných klasik jablečného operačního systému pro Apple Watch je hříčka Pocket Bandit, která, jak již název napovídá, sleduje osudy šikovného zloděje, jenž dokáže hravě rozlousknout kombinace sejfů a bezpečnostních zámků. Příliš povedenou grafickou stránkou hra pochopitelně vzhledem k možnostem hardwaru neoplývá, ale zato nabízí logické hádanky, testování různých číselných kombinací a především využití hodinek jako takových. Abyste měnili polohu zámku od sejfu, můžete využít korunku Apple Watch, která reaguje vibracemi a zároveň vás upozorní na to, že jste se trefili. Pokud si tedy chcete zahrát za lstivého zlodějíčka, co pro krádež nejde daleko, zamiřte na App Store a hru si za jeden dolar pořiďte.

Rules!

Neméně zábavnou a okouzlující hříčkou je i Rules!, jednoduchá logická puzzle hra, kde musíte skládat správné kombinace k sobě na základě předem určených pravidel. Nenechte se však zmást zvířátky a dětskou grafikou, tento titul umí pořádně zavařit mozkové závity a především prověří vaše reflexy a schopnost efektivně následovat instrukce. Nejlepší je však to, že si můžete hru zapnout kdykoliv, například při čekání v autobuse, vyřešit si pár hádanek a pak v hraní pokračovat zase jindy. Jen cenovka příliš nepotěší, ta se pohybuje kolem 3 dolarů, tedy 80 korun, a byť vám hra nějakou dobu vydrží, jedná se přece jen o mírně nadsazenou částku.

Runeblade

Pokud si chcete zahrát spíše nějaké to RPG a nemáte chuť zrovna vytahovat na pár chvil hraní iPhone, bohatě vám poslouží k zabití času Runeblade. Tato jednoduchá hra na hrdiny pochopitelně nespočívá v ničem jiném než putování magickým světem, kde budete bojovat s příšerami a vylepšovat si své předměty. Hluboký příběh ani hratelnost nečekejte, hra vám bude sázet jednoho nepřítele za druhým a nenechá vás ani na chvíli vydechnout. Čeká na vás ale až 2 tisíce různých unikátních úrovní, kde budete čelit také bossům, na něž se budete muset připravit a ideálně osadit svůj meč nějakými těmi magickými runami. Pakliže si tedy chcete střihnout pořádný RPG zážitek i na hodinkách, zamiřte na App Store a hru si bezplatně stáhněte.

Tiny Armies

Zatím jsme tu vystřídali téměř všechny žánry, ale jeden nám tu přece jen chybí. A tím je pořádná strategie, kde můžete rozmisťovat jednotky, plánovat své kroky dopředu a následně drtivě zničit nepřítele. Dobrá, Total War sice na chytrých hodinkách nečekejte, ale zato tu máme Tiny Armies. Roztomilou a nenápadnou strategickou hříčku, kterou si můžete zahrát buď proti umělé inteligence, nebo přes iMessage s kamarádem. Princip hratelnosti je poměrně jednoduchý, zkrátka jen posouváte své oddíly a snažíte se vymyslet způsob, jak protivníka přelstít. Hra svým stylem připomíná šachy a jistě vás na chvíli zabaví. Stačí zamířit do App Storu a za jeden dolar si Tiny Armies pořídit.

Elevate

Poslední a pravděpodobně nejkomplexnější hrou a zároveň vzdělávací aplikací je i Elevate, která nabízí trénování paměti, procvičování slovíček a další minihry, jež jsou sice zábavné, ale zároveň vám nějakým způsobem zlepšují kognitivní poznávání. Ačkoliv je aplikace dostupná i pro iOS, kde nabízí o poznání sofistikovanější a propracovanější možnosti, díky Apple Watch si můžete vyzkoušet alespoň pár cvičení a jednoduše pokračovat na svém telefonu. Pakliže se tedy nechcete zaměřit pouze na zábavu, ale i na zlepšování svých schopností, zamiřte na App Store a netradiční aplikaci si bezplatně stáhněte.