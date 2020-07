Další detail fotoaparátů iPhonů 12 odhalen

Zdá se, že letošními iPhony 12 hodlá Apple doslova zbourat svět smartphonů. Vylepšení, která se chystá přinést, jsou totiž alespoň dle dostupných informací skutečně velká a především pak velmi vítaná. Jedním z největších má být výrazné vylepšení fotoaparátu, který bude použitelnější než kdy předtím a to jak z hlediska focení při různém světle, tak i kvality snímání.

Právě na kvalitu snímání se ve své nové zprávě pro investory zaměřil přední Apple analytik Ming-Chi Kuo, jehož předpovědi o chystaných jablečných produktech patří dlouhodobě mezi ty nejpřesnější. Nyní mu jeho zdroje prozradily, že Apple u iPhonů 12 či minimálně u řady 12 Pro přechází na nové osmičlenné objektivy, který by jim měly výrazně pomoci zvýšit kvalitu snímání, jelikož budou zjednodušeně řečeno eliminovat možné nesrovnalosti mezi reálným předmětem a zachyceným obrazem. Jednat by se mělo o skutečně velký skok, vždyť širokoúhlé objektivy iPhonů 11 Pro mají širokoúhlé objektivy složené “jen” z šesti částí a už to je v mobilním fotosvětě špička.

Apple tak ani letos nepoleví ve své snaze přiblížit své telefony co nejvíce klasickým fotoaparátům, které jsou pro focení z hlediska kvality stále před nimi. Nutno nicméně podotknout, že mobily se jim minimálně v oblibě již dávno velmi přiblížily a dle mnohých analytiků je již dokonce i překonaly. Přeci jen, telefon má v kapse prakticky každý neustále, kdežto fotoaparát nikoliv. A kdo ví, třeba bude právě nasazení nového typu objektivu jedním z posledních hřebíčků do rakve klasických fotoaparátů, které se poté z rukou běžných lidí vytratí.