Pokud jste někdy v minulosti měli počítač s operačním systémem Windows, tak jste disk určitě měli rozdělený na dva oddíly – nejčastěji „céčko“ a „déčko“, kdy se na disku C nacházel systém a na disku D zase data. Tohle rozdělení disku však ale není něco, co je jednoduše potřeba – bez problémů se obejdete i bez rozdělení, o čemž svědčí defaultní nastavení macOS. Nutno ale podotknout, že i na Macu či MacBooku si můžete svůj disk rozdělit na více oddílů. To se může hodit, pokud chcete třeba jeden oddíl používat na osobní data a druhý oddíl na data pracovní. Rozdělení je samozřejmě jen a jen na vás – pokud tedy chcete na Macu či MacBooku vytvořit nový oddíl disku, tak v tomto návodu zjistíte, jak na to.

Jak na Macu vytvořit nový oddíl disku

V případě, že chcete na vašem macOS zařízení vytvořit nový oddíl disku (ať už na HDD či SSD), tak je postup vcelku jednoduchý. Stačí postupovat následovně:

Na vašem Macu či MacBooku prvně otevřete nativní aplikaci Disková utilita… …pomocí Spotlightu (lupa v pravé části horní lišty), kde do textového pole napište Disková utilita. …ve Finderu, kde přejděte do sekce Aplikace a rozklikněte složku s názvem Utility.

Jakmile Diskovou utilitu otevřete, tak je nutné, abyste v levém menu označili disk, u kterého chcete vytvořit nový oddíl.

u kterého chcete vytvořit nový oddíl. V horní části okna poté klepněte na možnost Rozdělit.

V případě, že používáte formát APFS, tak se zobrazí notifikace, kde klepněte na možnost Rozdělit.

Poté se ocitnete v rozhraní pro vytvoření nového oddílu – zobrazí se jednoduchý kulatý graf.

Zde poté stačí klepnout na ikonu + , čímž přidáte nový oddíl.

, čímž přidáte Velikost oddílu poté stačí upravit chycením části grafu, popřípadě ji můžete přímo vepsat do políčka Velikost, změnit můžete také Formát.

popřípadě ji můžete přímo vepsat do políčka změnit můžete také Jakmile budete mít vše hotovo, tak klepněte na Použít vpravo dole.

Pokud byste v notifikaci, která se zobrazí při klepnutí na tlačítko Rozdělit, zvolili možnost Přidat svazek, tak dojde taktéž k přidání oddílu – není ale možné mu nastavit pevnou velikost. Tento nový svazek totiž bude sdílet velikost s původním svazkem, takže se velikost svazku bude svým způsobem neustále zvyšovat podle potřeby. Pokud je tohle to, co potřebujete, tak si můžete ještě nastavit název a formát, a pokud klepnete na možnost Volby velikosti…, tak si můžete nastavit velikost rezervy a kvóty.