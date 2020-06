Apple Glove: zajímavý patent Apple zhmotněný v konceptu

Apple se věnuje zkoumání možností virutální a rozšířené reality již od roku 20008, kdy si podal první patentovou přihlášku popisující něco, co bychom z dnešního pohledu mohli označit za brýle pro virutální realitu. V posledních měsících pak intenzita spekulací ohledně příchodu chytrých brýlí, které mají sloužit právě na rozšířenou a virutální realitu stoupá. Podle patentových přihlášek však Apple plánuje také chytré rukavice, které bychom měli používat ve virutální realitě. Naši kamarádi z magazínu iDropnews se rozhodli vytvořit koncept těchto rukavic, postavený ná základech, které popisují patentové přihlášky z letošního a loňského roku.

V nich je uvedeno, že Apple může zabudovat určitý druh obvodů snímajících sílu a tlak přímo do tkaniny rukavic. Tyto snímače dokáží detekovat pohyb jednotlivých prstů, sílu stisku a pohybu, dotyky prstů a celého zápěstí nebo například to, když chytíte nějaký předmět. Informace zachycené pomocí senzorů pak rukavice odesílají do připojeného zařízení jako jsou brýle pro virtuální realitu nebo například iPhone, případně počítače připojeného přes rozhraní Bluetooth.

Díky citlivosti senzorů bude možné rozpoznat co, jakým tlakem a kde přesně uživatel chytil, pohladil nebo se toho jen dotkl. Senzory dokáží dle patentové přihlášky detekovat jednotlivé části prstu a získat tak pomocí algoritmů dokonalou představu o tom, jak a na co uživatel sahá. V kombinaci se senzorem LiDAR, kterým je vybaven nejnovější iPad Pro, se pak možnosti Apple Glove ještě posouvají. Pokud se Apple rozhodne rukavice vyrábět, mohli by vypadat velmi podobně těm, které vidíte v následující galerii. V té jsou však rukavice záměrně vybaveny senzory na povrchu tak, aby bylo možné podívat se, jak vlastně technologie vypadá. Ve skutečnosti počítá dle patentové přihlášky Apple s tím, že bude vše zabudované přímo v tkanině nebo mezi jednotlivými vrstvami tkaniny.