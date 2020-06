Změna na poslední chvílí: Na dnešní WWDC nebude představen žádný hardware

Úniky informací neutichají ani v posledních hodinách před startem úvodní Keynote WWDC 2020. Za příjemné však všechny z nich označit rozhodně nelze. S jedním poměrně nepříjemným oznámením vyrukovalo v průběhu včerejšího večera a dnešní noci více na sobě nezávislých zdrojů, dle kterých bude letošní WWDC ryze softwarovou záležitostí.

Zdroje leakera Jona Prossera, Maxe Weinbacha a reportéra Marka Gurmana z Bloombergu svurně tvrdí, že na dnešní Keynote Apple neukáže nakonec žádný hardware, přestože se počítalo minimálně s redesignovaným iMacem. Je však poměrně pravděpodobné, že současná situace ve světě plány Applu zcela zhatila a ten je tak byl nucen jen pár hodin či dní před startem WWDC pozměnit. Všechny očekávané hardwarové produkty pro dnešní den bychom tak měli vidět až později v tomto roce – pravděpodobně pak na podzim.

Pokud se zprávy výše zmíněné trojice potvrdí, znamenalo by to, že dnes Apple světu představí “jen” iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14 a macOS 10.16, přičemž u Macu by mohl teoreticky alespoň nastínit budoucnost jeho procesorů, aby se na ní mohli začít vývojáři softwarově připravovat. U zbylých systémů se však žádné revoluce neočekávají, jelikož ani úniky, které jsme měli možnost sledovat v průběhu uplynulého zhruba půl roku nenaznačovaly nic velkého. Stoprocentní jistotu budeme nicméně mít až po skončení večerní Keynote. Ta začíná v 19:00 našeho času a český živý přepis vám nabídneme i na našem webu.