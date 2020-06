Úvodní keynote k letošní vývojářské konferenci WWDC 2020 máme zasebou. Kromě množství článků, ve kterých se můžete podívat na novinky, které Apple představil, se můžete podívat také na následující galerii, která na desítkách screenshotů přímo z uvodní keynote shrnuje to nejzajímavější, co Apple představil a to včetně iOS 14 a MacOS 10.16.