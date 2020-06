Ve světě Applu to vře, dva nejlepší leakeři současnosti si jdou vzájemně po krku

Člověk jako takový je od přírody velmi zvídavé stvoření. Ostatně, skvělým příkladem je i fanouškovský svět Applu, který se točí z velké části právě kolem zvědavosti a hledání odpovědí na ní. Ty přináší velmi často leakeři, kteří jsou informováni zdroji pocházejícími zpravidla přímo z dodavatelského řetězce Applu či dokonce jeho řad, díky čemuž mají spousty neveřejných informací jako na dlani a krmí jimi veřejnost. Pokud si však myslíte, že komunita leakerů táhne společně za jeden provaz, jste na omylu. Nyní to v ní totiž začíná pořádně vřít.

Jedním z nejsledovanějších leakerů současnosti je Jon Prosser. V uplynulých několika měsících se mu totiž podařilo dokonale předpovědět velké množství plánů Applu, čímž si získal ve fanouškovském světě Applu zástupy obdivovatelů. S tím se však zřejmě nehodlá smířit další velmi důvěryhodný zdroj informací o Applu – konkrétně Mark Gurman. Ten je dlouhé roky reportérem zahraniční agentury Bloomberg, avšak vzhledem k tomu, že v minulosti již mnohé informace též “leaknul” jej lze za leakera bez problému považovat. Markova hvězda však nyní kvůli Jonovi pozvolna upadá, jelikož jej jeho zdroje zřejmě nezásobují tolika informacemi jako právě Prossera. S tím se však alespoň podle Twitteru nechce jen tak smířit a začíná se s Prosserem handrkovat.

Fotogalerie airpower unik 2 airpower unik 1 unikla fotka airpower Uniklá fotka prototypu AirPower. Zdroj: Jon Prosser new airpower Zdroj: Twitter Jonna Prossera Vstoupit do galerie

První “útoky” Gurmana na Prossera proběhly již před několika týdny s tím, že byly relativně poklidné. Jejich hlavním cílem bylo totiž jen zlehka zdiskreditovat Prosserem uváděné informace a tím tak vrátit fanoušky Applu na svou stranu či je nechat alespoň “na neutrální půdě”. Jon si však z Gurmanových snah nedělá zhola nic, ba naopak z nich má legraci a na Twitteru jej různě popichuje. To včera Marka namíchlo natolik, že se pustil s Prosserem do ostřejší výměny názorů pod příspěvkem o AirPower, který je opět dle něj nepravdivý, což se snažil dokázat tím, že podobné fotky je schopen udělat i on díky nabíječce podobné AirPower, kterou již dlouho vlastní. Prosser z něj má však i nadále spíš legraci než respekt a svými uštěpičnými poznámkami přilévá olej do ohně.

I've had at home (in black, even) since last year, even works with the Apple Watch pic.twitter.com/hjm10weP5G — Mark Gurman (@markgurman) June 18, 2020

Nutno podotknout, že podobné handrkování není ve světě leakerů ničím běžným – tím spíš, když se jedná o leakery formátu Prossera a Gurmana. Současnou situaci proto zřejmě příliš dobře nechápou ani ostatní leakeři, kteří se do “šarvátek” zapojují jen sporadicky, většinou však na straně Prossera. Už kvůli tomu se tak zdá, že právě on má v současnosti v rukou suverénně nejvíce es a co víc – je schopen je bez větších problémů tahat, což o Gurmanovi neplatí. Až čas však samozřejmě ukáže, jak se celý vztah této dvojice vyvine a zda se tato nevraživost nepodepíše na Apple komunitě jako takové. Gurmanovy zprávy v ní totiž rozhodně mají své místo. Totéž však samozřejmě platí i o Prosserovi.