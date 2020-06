Odměňte výhodně s iStores.sk vaše blízké za studijní úspěchy

Komerční sdělení: Přestože byla druhá polovina letošního školního roku zcela jiná, než tomu bylo v minulosti, finiš v podobě ukončení ročníku či studia se zkrátka musí oslavit – tím spíš, když k tomu lze využít skvělou akci, kterou pořádá iStores.sk až do 28. června. Ta nese název Ocenenie dokončenia štúdia a právě na odměny za ukončení školního roku jsou její hlavní devízou.

Koho by nepotěšil nový Apple produkt, že? Přesně tento názor zastává i iStores.sk, který až do 28. června rozdává k novým modelům iPadů, iPadů Air a iPadů mini dárkové poukázky na další nákup v hodnotě 20 euro. Pokud byste pak sáhli po tom nejlepším, co nyní lze mezi iPady sehnat – tedy po řadě Pro -, iStores.sk vás odmění dokonce 50eurovou dárkovou poukázkou. To však není ani zdaleka vše. Chcete-li studenta či žáka (či snad sebe) odměnit Macem namísto iPadu, můžete k němu dostat dokonce 100eurovou dárkovou poukázku na další nákup. Právě ty totiž iStores.sk k vybraným modelům rozdává. A pozor – přestože je akce úzce spjata s koncem školního roku a tedy jí lze využít k pořízení odměn pro žáky, studenty a učitele, slevy si může užít naprosto každý. Jejich získání totiž není podmíněné předložením ISIC/ITIC karty. Pokud tedy nad novým Macem či iPadem uvažujete, je právě nyní ideální doba.