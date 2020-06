Apple se zřejmě chystá přejmenovat operační systém iOS

Apple chystá velmi pravděpodobně další rošádu v názvech svých operačních systémů. Vyplývá to alespoň z tweetu velmi přesného leakera Jona Prossera, podle kterého název iOS vystřídá po mnoha letech staronový iPhone OS. Ten Apple používal pro označení první verze operačního systému pro iPhony v roce 2007.

iPhone OS. — Jon Prosser (@jon_prosser) June 18, 2020

Přejmenování iOS na iPhone OS nebo iPhoneOS by dávalo z hlediska názvosloví, kterého se Apple snaží držet u svých OS, rozhodně smysl. Všechny ostatní jeho systémy totiž začínají názvem produktu či minimálně jeho částí a jsou zakončené “OS” – tedy macOS, watchOS, tvOS či iPadOS. Přejmenování iOS na iPhoneOS by tak mohlo znamenat velmi slušné usnadnění orientace méně zkušených uživatelů v systémech. Někdo sice může namítat, že pod iOS se ukrývá i iPod touch, avšak je důležité si uvědomit, že se jedná o tak minoritní a nevýznamný produkt v porovnání s iPhony, že by z pohledu Applu nedávalo vůbec žádný smysl, kdyby na něj dal při tvorbě názvů ohledy.

Je poměrně zajímavé, že po zveřejnění tweetu Prosserem se na jeho Twitteru objevilo několik zpráv od jiných leakerů v čele s Maxem Weinbachem, které přejmenování iOS vyvrací. Prosser je však evidentně přesvědčen o své pravdě, jelikož na tyto zprávy odpovídá frází “lol”. Vzhledem k tomu, že v poslední době patří jeho zdroje mezi ty nejpřesnější, si však podobné reakce dovolit může. Ať už je pravda jakákoliv, potvrzení či vyvrácení přejmenování se dočkáme už v pondělí.