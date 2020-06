Česká herní pecka Kingdom Come: Deliverance je nyní pro PC ke stažení zdarma

Je to již více než dva roky, co světlo světa spatřila povedená hra z českých luhů a hájů s názvem Kingdom Come Deliverance. Po dlouholetém vývoji tak měli hráči konečně příležitost zavítat do období středověku a prohlédnout si, jak vlastně tehdy naše malá zemička vypadala. Ač bylo tomuto povedenému RPG vyčítáno mnohé, včetně nepřiměřeného množství bugů a některých nedotažených mechanik, hra se zapsala do dějin a vydobyla si celosvětové renomé, podobně jako například tehdy Mafia. A to dokonce takové, že studio Warhorse nedávno pokořilo milník 3 milionů prodaných kusů. Patrně tedy i díky tomuto úspěchu bude tento titul po několik následujících dní zdarma ke stažení na Steamu.

Pakliže hry hrajete jen sporadicky a tituly z českého rybníčku příliš nesledujete, nedivili bychom se vám, kdyby vás tu a tam pár povedených počinů minule. Avšak v případě Kingdom Come Deliverance se o hře dozvěděla nejen hráčská komunita, ale i široká veřejnost, která snahy Dana Vávry a studia Warhorse kvitovala. To se podepsalo i na prodejích, které nedávno překonaly rekordní 3 miliony kusů, čímž se hra oficiálně zařadila mezi tituly s celosvětovým dosahem. I na počest tohoto úspěchu tak vývojáři zorganizovali akci, která potěší nejen věrné příznivce, ale i hráče, jenž zatím neměli možnost Kingdom Come okusit. Od čtvrtka 18. června do pondělí 22. června totiž hra bude plně zdarma ke stažení na Steamu.

To by se ještě dalo brát jako hotová věc, avšak jakmile si hru do knihovny přidáte, zůstane vám už navždy. Nemusíte se tedy mermomocí snažit dohrát celý příběh během několika málo dní, což je vzhledem k RPG prvkům takřka nemožné. Jen je nutné podotknout, že bezplatná bude jen základní verze bez 5 placených DLC a rozšíření příběhu, které si budete muset v případě zájmu zakoupit. Tak či onak se ale jedná o skvělou akci, kterou by neměli zmeškat nejen milovníci povedených her na hrdiny, ale i fanoušci českých her. Jen si připravte přinejmenším několik desítek hodin, jelikož vás čeká poměrně rozlehlý svět k prozkoumání a případně další spousta obsahu, pokud se rozhodnete sáhnout po nějakém rozšíření. Zamiřte tedy na Steam a připravte se na příležitost, která se nejspíše hodně dlouho nebude opakovat.