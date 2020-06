Ve společnosti Tesla je nyní důvod k oslavám. Jejich elektromobil Tesla Model S Long Range Plus totiž vůbec jako první překonal dojezd 400 mil na jedno nabití. Tento vůz ve skutečnosti ujel celkem 402 mil, což je přibližně 647 kilometrů. Modelu S Lon Range Plus už před časem naměřili 629 kilometrů na jedno nabití. Elon Musk ovšem společnost nařknul, že test neprovedla správně. Jaký by elektromobil musel mít dojezd, abyste uvažovali nad jeho koupí?