Vzhledem k tomu, že Apple Watch Series 5 toho moc nového nepřinesly, čekají uživatelé od Series 6 skutečně dost. Ač se spíše spekuluje o přidání nových zdravotnických funkcích, třeba se dočkáme i mírné změny vzezření. Designéři vytvořili zajímavý koncept kulatých Apple Watch. Byť by to byl opravdu velký zásah do tradičního designu, hodinky s kulatým vzorem ošklivé nejsou. Líbily by se vám takové Apple Watch?