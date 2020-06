Umělá inteligence dokáže i video z předminulého století upravit tak, jako by vypadalo, že je staré maximálně několik desítek let. Video pod odstavcem pochází z roku 1896 a pořízené bylo v jedné rušné berlínské ulici. Původní video bylo kolorizováno a předěláno do 4K s 60 fps. Jako obvykle stojí výsledek za to.