Každý z nás zřejmě slyšel o legendární hře Counter-Strike 1.6 od Valve, která se stala natolik oblíbenou, že se hraje dodnes, tedy téměř 20 let po vydání. Hru dnes rozjede skutečně každý. Novinkou pak je, že už to můžete udělat i ve svém prohlížeči, a to pod tímto odkazem. Příjemnou zábavu.