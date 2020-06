Do představení iPhonů 12 zbývá několik měsíců, designéři už si ale lámou hlavu, jak by mohl vypadat jejich nástupce. Tento koncept je naprosto šílený, ovšem nemůžeme říct, že nepovedený. Hlavním prvkem je vysouvací boční displej, který vypadá skvěle. Na koncept se můžete podívat pod odstavcem. Líbil by se vám takový iPhone?