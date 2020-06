Od iPhone OS 1 k iOS 13: Jak se vyvíjel mobilní operační systém od Applu?

Již zanedlouho představí společnost Apple operační systémy iPadOS 14 a iOS 14. Tato doba je ideální příležitostí k ohlédnutí za předchozími jablečnými operačními systémy. V dnešním článku si stručně shrneme, jaké novinky přinesly jednotlivé verze iPhone OS / iOS.

iPhone OS 1

Fotogalerie iPhone OS 1 3 iPhone OS 1 2 iPhone OS 1 1 Vstoupit do galerie

První verze mobilního operačního systému byla vydána v roce 2007 spolu s původním iPhonem. Tehdy ještě nenesla název iOS, ale iPhone OS, a funkce, které přinesla – a které nám dnes připadají naprosto samozřejmé – byly v té době v mnoha směrech průlomové. iPhone OS 1 přinesl funkce, jako byly multidotykové schopnosti displeje, Visual Voicemail a další. Spoustu funkcí, které jsou pro nás dnes běžnou součástí našich životů, ale zase postrádal. Chyběly nativní aplikace jako Fotky, Kalendář, Poznámky, Fotoaparát nebo Mail. První mobilní operační systém od Applu rovněž nepodporoval aplikace třetích stran. Jedna věc se ale operačnímu systému iPhone OS 1 rozhodně nedá upřít – stál na počátku velmi významné evoluce.

iPhone OS 2

Fotogalerie iPhone OS 2 1 iPhone OS 2 2 iPhone OS 2 3 iPhone OS 2 4 +2 Fotek iPhone OS 2 5 Vstoupit do galerie

Operační systém iPhone OS 2 spatřil světlo světa v roce 2008, tedy rok po velkolepém debutu prvního iPhonu. Většina z vás jistě velmi dobře ví, že spolu s tímto operačním systémem přišla také velice významná změna v podobě App Storu, díky kterému mohli uživatelé začít do svých iPhonů konečně stahovat aplikace od vývojářů třetích stran. Vývojáři zároveň dostali k dispozici další verzi iOS SDK, iPhone OS 2 přinesl také plnou podporu platformy Microsoft Exchange pro kalendáře, kontakty a e-maily. Uživatelé se rovněž dočkali možnosti vyhledávání kontaktů nebo možnosti výběru více e-mailů.

iPhone OS 3

Fotogalerie iPhone OS 3 1 iPhone OS 3 2 iPhone OS 3 4 iPhone OS 4 5 Vstoupit do galerie

Apple svůj operační systém iPhone OS 3 vypustil v době, kdy představoval svůj tehdy zbrusu nový iPhone 3GS. Nový operační systém byl obohacen o užitečnou funkci kopírování a vkládání, vyhledávání v celosystémovém Spotlightu, přišla také konečně podpora MMS v nativní aplikaci Zprávy a možnost nahrávání videí prostřednictvím fotoaparátu iPhonu 3GS. Uživatelé se také poprvé dočkali push notifikací. Maximální počet ploch domovské obrazovky se v operačním systému iPhone OS 3 rozrostl na jedenáct, plochy byly schopné pojmout celkem 180 ikonek aplikací. Aplikace Fotky byla obohacena o tlačítko pro kopírování a o schopnost smazání více snímků najednou. Do systému přibyla nová nativní aplikace Diktafon.

iOS 4

Fotogalerie iOS 4 1 iOS 4 2 iOS 4 3 iOS 4 5 +2 Fotek iOS 4 6 Vstoupit do galerie

S příchodem operačního systému iOS 4 přišla změna v pojmenovávání, ale to nebylo zdaleka všechno. Uživatelé získali například ještě lepší možnosti multitaskingu, světlo světa spatřily novinky jako iBooks, funkce FaceTime, osobní hotspot, AirPrint nebo třeba AirPlay. S příchodem operačního systému iOS 4 také Apple poprvé ukončil podporu nejnovější verze u starších zařízení – v tomto případě se jednalo o iPod touch první generace a první iPhone. Operační systém iOS 4 přinesl možnost vytvoření složek na ploše domovské obrazovky, podporu vlastních tapet, možnost rychlejšího přepínání mezi jednotlivými aplikacemi a podporu kontroly pravopisu. V dalších aktualizacích tohoto operačního systému bylo zavedeno vylepšení výkonu a řešení problémů s baterií u iPhonů 3GS. S operačním systémem iOS 4 byly ale spojené také četné stížnosti uživatelů na některé problémy.

iOS 5

Operační systém iOS 5 přinesl především revoluci ve způsobu, jakým probíhala aktualizace. Zatímco u dřívějších verzí byli uživatelé odkázáni na připojení kabelem k počítači s iTunes, s příchodem operačního systému iOS 5 dostali konečně možnost aktualizace formou over-the-air. Změna způsobu aktualizace ale nebyla jedinou zásadní novinkou u iOS 5 – Apple v této verzi svého mobilního operačního systému také nahradil funkci Voice Control svou vlastní virtuální asistentkou Siri. S příchodem operačního systému iOS 5 Apple také zavedl nový způsob notifikací, představil službu iCloud a zavedl gesta multitaskingu u iPadu. Nativní Fotoparát se dočkal nových možností ovládání a součástí aplikace Zprávy se stala služba iMessage. Aplikace Připomínky byla obohacena o možnost tvorby seznamů a nativní aplikace iPod byla nahrazena samostatnými aplikacemi Hudba a Videa.

iOS 6

Když Apple představoval na své vývojářské konferenci v roce 2012 operační systém iOS 6, uvedl také jednu zásadní novinku v podobě nativní aplikace Mapy. S příchodem tohoto operačního systému byla totiž ukončena podpora pro Google Maps, které byly součástí iPhonů od roku 2007. Přepracované Mapy nabízely turn-by-turn navigaci, integraci asistentky Siri a režim 3D Flyover. S očekávaným úspěchem se ale Mapy od Applu napoprvé bohužel nesetkaly. Asistentka Siri se v operačním systému iOS 6 dočkala vylepšení, do systému přibyly nativní aplikace Passbook a Podcasty, v Safari přibyl seznam četby a FaceTime se dočkal podpory mobilní síťové konektivity. App Store prošel změnou vzhledu uživatelského rozhraní a aplikace Facebook byla integrována do operačního systému. Asistentka Siri byla rozšířena na více zařízení a získala několik nových funkcí a uživatelé také získali mnohem více možností v oblasti nastavení. Nativní aplikace Fotoaparát byla obohacena o možnost pořizování panoramatických fotografických záběrů, při příchozím hovoru bylo nově možné zvolit možnost odpovědi zprávou nebo nastavení pozdějšího připomenutí.

iOS 7

V roce 2013 představila společnost Apple operační systém iOS 7, který kromě jiného přinesl zásadní změnu po stránce designu a uživatelského rozhraní – na novém vzhledu měl mimo jiné zásluhu šéfdesignér Applu Jony Ive. Skeumorfismus byl nahrazen takzvaným Flat designem. Kromě přepracovaného vzhledu přinesl ale operační systém iOS 7 také nové funkce, jako bylo třeba Ovládací centrum, které uživatelům umožňovalo rychlý přístup k ovládání Wi-Fi, režimu Nerušit, Bluetooth připojení nebo ovladačům jasu a hlasitosti. Světlo světa spatřila také funkce AirDrop, umožňující snadný a rychlý přenos souborů mezi Apple zařízeními, a došlo také k vylepšení multitaskingu. Asistentka Siri se dočkala nového designu, uživatelé mohli u svých aplikací aktivovat funkci automatické aktualizace. Fotoaparát byl obohacen o nové formáty a filtry, do aplikace Mapy přibyla turn-by-turn navigace pro pěší.

iOS 8

Fotogalerie iOS 8 Launcher widget iOS 8 Launcher widget iOS 8.1 iBooks icon iOS 8.1 iBooks icon iOS 8 passcode lock iOS 8 passcode lock iOS 8 iOS 8 +2 Fotek iOS 8 Widgets settings Vstoupit do galerie

Zatímco iOS 7 přinesl výraznou změnu designu, u operačního systému iOS 8 se společnost Apple zaměřila na vyladění jeho detailů, rozšíření některých funkcí a vylepšení chodu celého systému. Uživatelé se mohli kromě jiného radovat z lepší interakce mezi iPhonem / iPadem a Macem, o kterou se starala především funkce AirDrop. Z Macu bylo možné posílat zprávy a provádět hlasové a video hovory, a Apple zavedl podporu widgetů třetích stran pro Oznamovací centrum. S příchodem operačního systému iOS 8 si svou premiéru odehrála také platforma HomeKit pro správu prvků chytré domácnosti, platforma HealthKit a funkce Rodinné sdílení. Siri se dočkala dalších vylepšení, v jejichž rámci ji uživatelé mohli využít k nákupům v iTunes. Spolu s operačním systémem iOS 8 představila společnost Apple také funkci Kontinuita, nativní aplikaci Zdraví s možností nastavení zdravotního ID, a zavedl podporu fotografií na iCloudu pro nativní aplikaci Fotky. Uživatelé se dočkali také streamovací služby Apple Music s rádiovou stanicí Beats 1.

iOS 9

Fotogalerie iOS 9 error iOS 9 Spotlight Shazam iOS 9 Spotlight Shazam Jak zrychlit iPhone s iOS 9 iOS 9 +2 Fotek iOS-8-notification-center-widgets Vstoupit do galerie

Ani operační systém iOS 9 nebyl ochuzen o novinky a změny, jednalo se ale spíše o jakési předzvěsti, které společnost Apple postupně doladila. Přišla například funkce Night Shift pro snížení únavy zraku, došlo k vylepšení nativních aplikací Poznámky a Mapy a z Passbooku se stala aplikace Wallet. Firma u iOS 9 kladla také velký důraz na větší spolehlivost, stabilitu a lepší výkon. Spolu s iOS 9 spatřila světlo světa také funkce snížené spotřeby baterie. Uživatelům byl zpřístupněn veřejný beta testovací program. V Poznámkách bylo nyní možné přidávat kresby s pomocí různých nástrojů, Apple do systému také přidal funkci Peek and Pop. iPady se dočkaly funkcí Slide Over, Split Screen a Obraz v obraze, Apple zavedl možnost zabezpečení iOS zařízení šestimístným číselným kódem namísto čtyřmístného, nativní aplikace Newsstand byla nahrazena aplikací News, která ovšem byla dostupná pouze v některých regionech.

iOS 10

U operačního systému iOS 10, vydaného v roce 2016, kladl Apple důraz především na zlepšení funkcí přizpůsobení a spolupráce. Aplikace získaly lepší schopnost vzájemné spolupráce, Siri byla alespoň zčásti otevřena i aplikacím třetích stran. iMessage se rovněž dočkaly možnosti spolupráce s jinými aplikacemi, efektů a samolepek, a uživatelé mohli ze svých iPhonů mazat nativní aplikace. Apple Mapy se dočkaly přepracovaného uživatelského rozhraní, aplikace Domácnost umožňovala správu HomeKit kompatibilních doplňků a nativní Fotky se dočkaly nových možností vyhledávání a kategorizace. Ovládací centrum bylo rozděleno do tří sekcí, funkce 3D Touch se dočkala nových možností. Došlo k odstranění funkce Odemknout přejetím – zařízení se nyní odemykala stiskem Home Buttonu. iOS zařízení se také dočkala nové funkce s názvem Probudit zvednutím, zobrazení Dnes v Oznamovacím centru bylo nahrazeno widgety. V rámci Zpřístupnění došlo k zavedení nových možností u funkce Lupa, u Zpráv byla zavedena možnost aktivace nízké kvality obrázků. V App Storu byla zavedena možnost zakoupení reklamního prostoru a ke snímkům Live Photo bylo nově možné přidávat filtry.

iOS 11

Fotogalerie jak zrychlit iOS 11 FB iphone-5s-ios11-fb iOS 11 iPhone FB iOS 11 iPhone iPad FB (kopie) +3 Fotek iOS-11-iMessage-Apps-featured iOS 11 Soubory Files FB Vstoupit do galerie

Apple u svého operačního systému iOS 11 v roce 2017 představil novou nativní aplikaci Soubory, která uživatelům přinesla dlouho očekávanou možnost správy souborů přímo v iPhonu – v době vydání ale tuto aplikaci ještě čekala řada vylepšení a doladění detailů. Uživatelé mohli v této aplikaci vyhledávat, spravovat a procházet soubory nejen z iCloud Drivu, ale také například ze služeb Dropbox nebo Box. Díky vylepšení funkce Drag & Drop bylo možné přesouvat fotografie, soubory a text z jedné aplikace do druhé, nativní Poznámky získaly novou funkci, která umožňovala prohledávání ručně psaného textu, a uživatelé mohli v jejím rámci také skenovat dokumenty. Spolu s iOS 11 představila společnost Apple také platformu ARKit, Zprávy se ve vybraných regionech dočkaly integrace se službou Apple Pay a v systému přibyla (opět jen pro vybrané regiony) služba Apple Pay Cash. Siri získala nové hlasové možnosti, do Ovládacího centra a nativních Map přibyla hrstka nových funkcí.

iOS 12

V operačním systému iOS 12 Apple ještě více zlepšil možnosti práce s rozšířenou realitou. S příchodem výročního iPhonu X představil také Memoji, skupinové volání FaceTime umožňovalo účast až 32 uživatelů v hlasovém i video volání a uživatelé se kromě jiného dočkali také funkce Čas u obrazovky. Apple u tohoto operačního systému také představil novou nativní aplikaci Zkratky Siri, kterou v následujících měsících postupně vylepšoval. Opět došlo k vylepšení rychlosti a výkonu, byla zavedena podpora aplikací třetích stran u CarPlay a majitelé iPadů mohli začít využívat nativní Diktafon a Akcie. Režim trackpadu u klávesnice (tedy možnost proměnit klávesnici v trackpad stiskem mezerníku) byl zaveden i u zařízení bez funkce 3D Touch, Apple v tomto operačním systému také zavedl novou nativní aplikaci Měření, která využívala schopností ARKitu 2. Nativní Fotky se dočkaly přepracování a nových karet, došlo také k seskupení notifikací podle aplikací a zavedení možnosti jejich správy. Funkce Nerušit byla doplněna o nové možnosti automatizace, nativní iBooks se dočkaly přejmenování na Apple Knihy a získaly nový design. Dalšího vylepšení se dočkaly také nativní Mapy a prohlížeč Safari.

iOS 13

Fotogalerie iOS 13 11 iOS 13 12 iOS 13 10 iOS 13 8 +9 Fotek iOS 13 9 iOS 13 7 iOS 13 6 iOS 13 4 iOS 13 5 iOS 13 3 iOS 13 2 iOS 13 1 Vstoupit do galerie

Operační systém iOS 13 přinesl v loňském roce dlouho očekávaný celosystémový tmavý režim. Uživatelé se dočkali také větších možností v nastavení soukromí – zejména po stránce sledování polohy. Co se designu týče, změnil se v iOS 13 vzhled ukazatelů změny úrovně hlasitosti a jasu. Siri získala přirozenější vyznění hlasu a do systému napevno přibyla nová nativní aplikace s názvem Zkratky Siri, kterou Apple představil v iOS 12. Klávesnice získala novou funkci QuickType a operační systém se rozdělil na dva – iOS 13 pro iPhony a iPadOS pro iPady s rozšířenou podporou gest. Apple představil službu Sign in with Apple, která umožňovala rychlou a bezpečnou registraci v řadě aplikací a služeb. Funkce Face ID se v iOS 13 zrychlila o 30 % a webový prohlížeč Safari získal řadu nových funkcí a vylepšení. Přibyla podpora externích USB úložišť a podpory herních ovladačů ke konzolím Play Station 4 a Xbox One.